Lucas (Andy y Lucas) envía un burofax a 'No somos nadie' tras unas polémicas informaciones: "Quieren que rectifiquemos"

Al culebrón de Andy y Lucas no dejan de aparecerle aristas desde diversos programas. En concreto, No somos nadie, a través de Marta Riesco, habló con Álvaro, exproductor del dúo. Este, más allá de la tensa relación entre los dos cantantes, destapó una serie de episodios violentos que sufrió por parte de Lucas.

Según Álvaro, Lucas le tiró al suelo y le partió una pierna. Además, le engañó con su pareja de entonces, María José, ahora mujer del gaditano. Son datos que han llegado a oídos del artista y que quiso puntualizar en un burofax que envió al programa de Ten.

Y así abrían la entrega de este miércoles, 22 de octubre, María Patiño y compañía. Después de una breve introducción comentando los momentos más destacados de la presentación de las memorias de Isabel Preysler, la presentadora anunciaba el bombazo.

“Esta mañana, este programa ha recibido un burofax de Lucas. De Lucas y de María José, que es su pareja y que anteriormente fue pareja de Álvaro”, señalaba Patiño, añadiendo: “Marta Riesco ha dado a conocer un problema de deslealtad, una serie de situaciones bastante graves”.

Después de una pausa por un rifirrafe entre Belén Esteban y Kiko Matamoros, la conductora pudo proseguir: “Lucas está muy nervioso y, a raíz de ese nerviosismo, ha querido mandar un burofax para puntualizar esa serie de situaciones”. Pero ambos colaboradores volvían a la carga y María pedía auxilio a David Valldeperas.

“David, ¿sabes qué te digo? Que me voy, que hagan el programa ellos”, decía, enfadada, Patiño. “Es que me parece una falta de respeto para mi información, que llevo currándomela un montón de días y estamos aquí…”, se quejaba la propia Marta Riesco.

Más avanzado el programa de este miércoles, María Patiño leía el burofax: “Solicitan que rectifiquemos. Insisten en que no ha habido lesión por parte de Lucas hacia el supuesto exproductor porque su profesión es técnico de electrodomésticos y no existe denuncia de lesión, así como parte de lesión alguno”.

“No está probado que esa persona les encontrara en su domicilio en actitud íntima. No es cierto que cometieran el delito de detención ilegal. No se ha invertido dinero alguno por parte del productor al grupo Andy y Lucas, pues no se aporta documento alguno de tal operación financiera”, expuso María.

Poco después, volvieron a contactar con Álvaro, que reiteró la agresión, las infidelidades y ruina económica. Eso sí, reconoció que nunca denunció dicha agresión: “Me piso la pierna y tengo secuelas desde entonces, estoy cojo, aunque es verdad que no lo denuncié”. Y sentenciaba: “Conocer a Lucas es lo peor que me ha pasado en la vida. Me arruinó. Si no lo hubiera conocido, yo no estaría así”.