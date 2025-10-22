Máxima tensión entre Belén Esteban y Kiko Matamoros: “Me llama la atención tu agresividad conmigo”

No somos nadie ha arrancado este martes con polémica. En un bloque inicial que solo pretendía acercar al espectador la presentación de las memorias de Isabel Preysler, Kiko Matamoros y Belén Esteban se han hecho los protagonistas de la situación con un tenso enfrentamiento.

Belén comenzó diciendo que echó de menos en el evento literario a Pilar Vidal, antaño compañera de Sálvame, y que ha sido la encargada de escribir el libro. “Vamos a ver…”, apostillaba Kiko Matamoros, que valoraba que “no ha querido ella, o te crees que Isabel le habría negado un sitio”.

Belén se enfadó rápidamente, y lanzó a Kiko Matamoros: “A mí me hubiera encantado que cuando salió el libro de Mar Flores se hubiera sentado en el despacho también a leer algún capítulo”. “Pero yo hago lo que la dirección me manda”, le corrigió su compañero. “¿Eres un mandado?”, devolvió Belén.

Kiko no entendía la actitud de Belén Esteban con él, y le preguntó si le sucedía algo con él. “A mí, nada. Yo no, cariño, yo no tengo problemas con nadie, gracias a Dios”, aseguraba la de San Blas, aunque su tono sí dejaba ver que estaba molesta por algo.

Matamoros no dejó pasar el tema, y le preguntó directamente: “¿Tienes algún problema personal contigo?”. Y ella le respondió que no. “¿Tú me has hecho algo? Yo no. Pues entonces no hay ningún problema”, le espetó.

Belén Esteban y Kiko Matamoros en 'No somos nadie'.

Para el que fuese concursante de Supervivientes, Belén estaba “muy tensa desde que ha llegado”. Y ella se limitó a recordar que le había saludado delante de todos sus compañeros. “No estoy tensa, hombre, pues realmente no he pasado unos días muy buenos, pero no lo voy a pagar ni contigo ni con nadie. Simplemente contigo no tengo ningún problema, lo único...”.

A Matamoros, sin embargo, seguía sin que le cuadrase el dardo hacia las memorias de Mar Flores, aclarando que él hace lo que le dice la dirección. Y añadió: “Yo leo que me apetece y lo que me da la gana. Nada más. ¿Te parece bien o no?”.

Esto echó más gasolina a la pelea, y Belén le frenó: “Los cojones en tu casa”. “Los cojones los has sacado tú, yo no. Y mi casa la dejas aparte”, le pidió Matamoros. Pero Esteban seguía reprochándole cosas como que muchas veces mandase callar.

“Pero si eres tú la que ha venido a enmendarme la plana y a decirme que por qué me he leído el libro de Mar Flores y no sé qué niño muerto”, decía confundido Kiko, mientras Belén le preguntaba a María Patiño si “era tan grave” lo que había dicho.

“No, pero que si grave no es, si lo único que me llama la atención es tu actitud de agresividad hoy, aquí, conmigo”, le aclaró Matamoros. Los reproches continuaron hasta que ambos, al fin, guardaron silencio y María Patiño pudo continuar con el programa.

Hay que destacar que este desencuentro, que al menos desde casa no terminó de entenderse muy bien, ha tenido lugar poco después de que en las redes sociales se hayan hecho críticas a No somos nadie por ser un programa demasiado blanco, ofreciendo un contenido diferente al que se espera de él.