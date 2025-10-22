Manu Ríos y Blanca Suárez operan una pechuga de pollo en ‘El Hormiguero’ al promocionar ‘Respira’: “Me dio una arcada”

La televisión en abierto en general y El Hormiguero se convirtieron este martes en la mejor ventana para promocionar una serie de Netflix. En este caso, Pablo Motos recibió a Blanca Suárez y a Manu Ríos, protagonistas de la serie Respira, cuya segunda temporada llega a finales de mes.

En la charla tuvieron claro que era difícil hablar de los nuevos episodios sin destripar ciertos aspectos al espectador. “O haces un poco de spoilers, o no vendes”, resumía Pablo Motos, algo con lo que coincidían los dos invitados.

Así, entre otros detalles, avanzaron que el hospital en el que transcurre la acción se privatiza, y que el personaje de Blanca Suárez, a quien agredió un paciente, conseguirá salir adelante. Algo que las hormigas, Trancas y Barrancas, veían lógico: “Si hubieras muerto, ¿qué haces aquí haciendo promo de la segunda temporada?”.

Manu Ríos quiso ensalzar que Respira habla del lado personal de los médicos. “Pensamos que son héroes y cuando se quitan la bata tienen también muchos problemas”, afirmaba, y destacaba que si logramos “cuidar a los que nos cuidan tendremos una sociedad más sana”.

Para trabajar en Respira ambos tuvieron que formarse, y Pablo Motos desveló que habían aprendido a suturar cosiendo pechugas de pollo y sandías. Algo que acabaron demostrando en el propio plató: el programa sacó una pechuga de pollo, y Blanca la abrió, y Manu mostró cómo se dan los puntos.

Ambos destacaron las prótesis realistas con las que trabajan en la serie: “Las operaciones parecen que están hechas en un cuerpo real”. Y avanzan que hay prótesis “de las partes más insospechadas. Entramos en temas de spoilers, y no podemos”.

Manu Ríos, en concreto, narró cómo llegó a tener un problema con una actriz que hacía de extra. “Las prótesis están tan bien hechas que estaba haciendo puntos de sutura y no conseguí diferenciar la prótesis de su barbilla real, y le pinché un poquito”, detalló. Por suerte no pasó nada, pero sí que hubo que parar la escena.

Manu también tuvo un problema en una escena con un feto. Él no esperaba que fuese algo detallado, y como “nadie te dice lo que hay dentro, no se puede ver”. “En plena operación saqué el feto. Era enorme, con manita, con ojos, estaba frío, era viscoso. Me dio una arcada y luego continué, para adelante”, reconoció el que fuese componente de Parchís.

Continuando con el tema de las prótesis, Blanca habló del fichaje de Claudia Traisac para la nueva temporada, y resulta que esta actriz es muy aprensiva. Tanto que pensó cómo iba a afrontar las operaciones, con prótesis realistas y todo tipo de sustancias, si se marea cuando ve la sangre de verdad.