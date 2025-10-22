Ángeles Blanco competirá contra Vicente Vallés: salta al informativo de Franganillo en Telecinco de forma fija

Mediaset mueve ficha para intentar revitalizar las audiencias de su noticiero nocturno. El grupo audiovisual ha informado este martes que Informativos Telecinco reformulará a partir del próximo lunes 3 de noviembre su edición de prime time con la incorporación de Ángeles Blanco como presentadora junto a Carlos Franganillo.

El director de Informativos Telecinco y la periodista presentarán juntos la edición de la noche de lunes a viernes, “que a partir de ese día comenzará con puntualidad a las 21:00 horas”, apuntan en una nota de prensa. Y destacan que el programa “incluirá un nuevo planteamiento narrativo y audiovisual”.

De esta manera, Ángeles Blanco se medirá frente a frente con Vicente Vallés, su esposo, y presentador de Antena 3 Noticias 2, espacio que suele posicionarse entre los programas más vistos de cada jornada. Un duelo que ya había sucedido antes de manera puntual, cuando Blanco ha sustituido a Franganillo.

Hasta el momento, Blanco presentaba junto a Isabel Jiménez la edición de sobremesa de Informativos Telecinco, que quedará en manos de esta última a partir del próximo mes.

