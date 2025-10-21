El exmánager de Elsa Pataky acude a 'First Dates' para cazar nuevos talentos: "Un macho ibérico busca una mujer"

El restaurante del amor abrió de nuevo sus puertas este lunes 20 de octubre en una entrega de First Dates cargada de sorpresas, humor y atracción. Entre los comensales que se sentaron frente a Carlos Sobera destacaba Miguel Ángel, un empresario madrileño de 51 años con pasado en el mundo artístico.

“Busco una relación seria, para casarme, convivir y tener hijos”, aseguraba convencido al comienzo del programa. El madrileño, que también trabaja como cazatalentos y que fue mánager de Elsa Pataky, llegaba con las ideas muy claras y una lista de requisitos bien marcada. "Tiene que ser delgada. Si es alta, perfecto, pero lo importante es que sea delgada", subrayaba.

Su cita fue Juliana, una empresaria brasileña de 40 años afincada en Madrid. Desde el primer instante, la química entre ambos fue evidente. “Es alta, guapa, atractiva y me pone”, confesaba Miguel Ángel, mientras ella reconocía entre risas: “Lo veo y ya tengo pensamientos sexuales”. Las primeras miradas auguraban una noche de alto voltaje.

Durante la cena, la conversación fluyó entre risas y halagos. “Físicamente estás muy bien, me encantas”, le decía. “Aquí está tu futura novia”, bromeaba ella. Entre brindis y confidencias, Miguel Ángel sorprendió revelando un detalle de su pasado laboral: "Fui mánager de Elsa Pataky. Y tú tienes algo especial, podrías hacer una película".

El comentario dejó a Juliana boquiabierta y reforzó la conexión entre ambos. “Tenemos una energía muy buena”, admitió la brasileña. Sin embargo, el ambiente se tensó ligeramente cuando ella desveló que era bisexual. “Soy libre, no tengo ningún tabú”, explicó. “Me encanta”, respondió él, antes de aclarar: “Nunca lo he probado ni pienso hacerlo”.

Miguel Ángel y Juliana en 'First Dates'.

Fue entonces cuando llegó una de las frases más comentadas de la noche. “¿Tienes ganas de probar?”, retó Juliana. Él, firme en su postura, zanjó: "No, no. Yo soy muy macho ibérico. Me gusta la mujer femenina. Un macho ibérico busca una mujer". El comentario provocó sonrisas entre los espectadores y en redes sociales.

El intercambio se volvió aún más atrevido cuando Juliana preguntó sin rodeos: “¿Hacer un trío qué te parecería?”. Miguel Ángel, sin perder la compostura, respondió: “No estaría mal, siempre que sean dos mujeres”. Ella, divertida, confesó: “Lo pensaba para hoy o mañana”. Él rio y admitió: “Soy sexual, pero ella tela”.

La cita terminó con un cierre prometedor. “Me ha parecido una mujer agradable y divertida”, resumió Miguel Ángel. Juliana coincidió: “A mí también me gustaría repetir con este macho ibérico”. Ambos abandonan el restaurante de la mano, dispuestos a descubrir si la atracción televisiva puede transformarse en algo real.