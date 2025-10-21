Chenoa paraliza 'OT 2025' para lanzar un importante mensaje contra el 'bullying': "Hay que denunciar a los acosadores"

El caso de Sandra Peña, la niña sevillana que se ha suicidado por el acoso escolar que recibía, ha conmocionado a la sociedad española. Esta semana, en Operación Triunfo 2025 hacían una excepción en eso de no dar a los concursantes datos del exterior para informarles del terrible suceso, a modo de introducción de una charla con una psicóloga infantil y juvenil.

Nerea Valenzuela acudió el pasado sábado a la Academia para dar las claves de cómo detectar una situación de bullying y qué hacer en estos casos. “Creemos que el programa lo ve muchísima gente, muchos menores y también personas que están viendo o sufriendo este tipo de acoso”, señalaba Noemí Galera.

Pues, bien, en la gala de este lunes, OT ofreció los momentos más destacados de la charla. Fue tras la actuación de Olivia y María Cruz, que interpretaron Yes, and? de Ariana Grande. Después de felicitarlas, el semblante de Chenoa cambiaba y se tornaba más serio.

“Bien, antes de seguir con el resto de actuaciones, permitidme que veamos una charla que es muy, muy necesaria”, introducía la presentadora del formato de Gestmusic, dando paso al vídeo. Acto seguido, la mallorquina se tomó la necesaria licencia de lanzar un alegato contra el bullying.

“El acoso escolar es un asunto muy, muy grave. Y es asunto de todos. Hay que denunciar a los acosadores y a las acosadoras. Hay que dar soporte y apoyo emocional a las víctimas. Hay que crear espacios seguros en las escuelas para que los niños y las niñas se puedan relacionar sin ningún tipo de discriminación”, comentó, rotunda, la cantante. A continuación, el plató de OT estalló en aplausos.

No es la primera vez que los participantes reciben asesoramiento sobre diversas cuestiones en las que no se suele enfatizar demasiado, aprovechando la audiencia juvenil del formato. Sin ir más lejos, en la edición de 2023, los chicos tuvieron charlas sobre el TDAH, salud sexual o la relación de los jóvenes con su cuerpo.

Chenoa consuela a Lucía y Max, nominados de esta semana en 'OT'. Prime Video

Lucía, salvada por los pelos

La gala 5 de Operación Triunfo 2025 tuvo la expulsión más reñida de la edición, así como la segunda más ajustada de la historia del formato musical. Lucía Casani fue la salvada de la noche por un ínfimo 50,3% de los votos, por lo que Judit dijo adiós al concurso con un 49,7%.

Hay que remontarse a OT 2018 para encontrar un porcentaje más ajustado todavía. Fue en la nominación de Marilia Monzón y Noelia Franco, que se resolvió en favor de la primera por tan solo un 50,2% de los votos del público.

Pero la alegría le duró poco a Casani. De nuevo, el jurado ponía en duda su continuidad en la Academia, junto con la de Max, Cristina y Claudia Arenas. Cristina fue la salvada del equipo de profesores, mientras que Arenas se libró de la cuerda floja por los compañeros. Dentro de siete días, la experiencia acabará para Lucía Casani o Max.