Broncano gana gracias a Rufián: ¿se abrirá 'La Revuelta' a recibir a más invitados políticos tras el éxito en audiencia?

Todo comenzó como un vacile y un cruce de mensajes en la red social X (antes Twitter). Gabriel Rufián ha acabado convirtiéndose en el primer político en activo que visita La Revuelta -Manuela Carmena lo hizo en La Resistencia-. Y a tenor de los datos de audiencia, Broncano no ha salido mal parado.

La visita del portavoz de ERC en el Congreso (y la de Javián, de OT1) le ha dado al programa de TVE la victoria en el access, al firmar un 14,4% de cuota y 1.760.000 espectadores de media, según informan las consultoras de audiencia en base a los datos de Kantar Media.

"Este programa es plural, estamos en la televisión pública y no se puede tirar siempre para el mismo lado", decía el presentador antes de recibir a Rufián. "Hoy hay que cortar todo tipo de exaltación porque luego se quejan", añadía irónico.

Broncano avisaba después con cierta retranca: "Ya sabes que tengo que mantener distancia ideológica, no te puedo hacer regalos, tengo que meterme contigo seguramente, insultar a Oriol Junqueras... Tengo que ser neutro, incluso ir en contra".

El político de ERC, que no tuvo problemas en hablar de su baile con Ester Expósito, el problema de la vivienda en España o responder a las preguntas clásicas, sugirió al showman de TVE llevar al líder del PP Alberto Núñez Feijóo para 'contrarrestar' su visita. "Alberto, vente, que si no vendrá Ayuso", avisó.

"Va a venir", dijo a continuación sujetando el perro del sofá de La Revuelta en alusión al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Rufián, además, pidió a Broncano lo siguiente: "Nunca jamás invites a Mazón. Mazón a prisión".

Como decimos, Rufián ha 'desvirgado' a Broncano en cuanto a invitados políticos. "No sé qué pasará cuando haya elecciones dentro de un año y medio. No sé si vendrán los candidatos, claro".

No podemos dejar el péndulo ideológico en un lado.



Feijoo, calienta que sales.#LaRevuelta @gabrielrufian pic.twitter.com/adWbTN6rQ2 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 20, 2025

Lo cierto es que TVE está protagonizando un inicio de curso espectacular con unas audiencias disparadas gracias a una parrilla repleta de programas de actualidad donde manda el análisis político.

Como hemos analizado, La 1 se ha hecho en septiembre con la franja de la mañana gracias a La hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo, y Mañaneros 360, con Javier Ruiz y Adela González. Por la tarde, ha dado en el clavo con Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró, y con Malas lenguas, de Jesús Cintora.

Por de pronto, La Revuelta se impuso por cuatro décimas a El Hormiguero (14%), que este lunes recibió al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. Hay que recordar que el programa de Pablo Motos es quien suele dominar el access. En septiembre, el formato de Antena 3 ganó por casi tres puntos de diferencia.