Gloria Camila se confiesa sobre Rocío Flores antes de ser expulsada de 'Supervivientes': "Es una relación incondicional"

Este domingo, en Conexión Honduras, Supervivientes: All Stars vivió la expulsión más ajustada de la edición. Después de que Tony Spina y Carlos Alba se salvaran, la cosa quedaba entre Gloria Camila Ortega y Jessica Bueno y la audiencia de Telecinco no parecía tenerlo nada claro.

Finalmente, la balanza se inclinó del lado de la ex de Kiko Rivera, que siguió en el reality con un 51,3% de los votos frente al 48,7% que obtuvo la hija de Rocío Jurado. Los espectadores separaron así a dos grandes amigas que se deshacían en halagos la una hacia la otra antes de conocer la decisión final.

"Esto sin ti no hubiera sido lo mismo, si la gente supiera la vida que has llevado y lo fuerte que has sido... Tienes que seguir adelante, te tienes que sentir muy orgullosa de la mujer que eres", sollozaba Bueno, y Ortega le respondía, también realmente emocionada: "Sabes lo orgullosa que estoy de ti, has sabido reencontrarte y tienes que estar muy orgullosa de quién eres".

Y es que ambas han compartido no pocos momentos de confesiones durante estas seis semanas. Como el que emitió el programa este domingo, en el que Gloria Camila se sinceraba sobre su relación con Rocío Flores. "¿Y tu sobrina Rocío, qué? ¿Con quién se queda? ¿Quién la está cuidando?", preguntaba Jessica en uno de esos ratos muertos de conversación que abundan en Honduras.

"Mi sobrina Rocío, la mayor. Es que las dos se llaman Rocío", aclaraba la joven, que está viviendo una de las épocas más complicadas de su vida tras la muerte de Michu, la mujer y madre de la hija de José Fernando. "¿Estáis súper unidas, no?", insistía la empresaria, acerca de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

Gloria Camila y Jessica se jugaron la expulsión este domingo en 'Supervivientes'. Mediaset España

"Para mí es como una hermana. Desde pequeñas, siempre juntas. Mi madre nos vestía iguales. A ella de rosa y a mí de azul. Evidentemente, éramos como hermanas, más que tía y sobrina. La mayoría de las veces se quedaba a dormir en casa, merendábamos juntas, hacíamos los deberes juntas... Todo juntas", señaló Gloria Camila.

Era entonces cuando Bueno se interesaba por saber si había perdido relación con Rocío Flores desde que "pasó eso" con Rocío Carrasco. "Estuvimos un tiempo sin saber la una de la otra, hasta que conseguí saber de ella a través del padre. Y desde ahí nunca más nos hemos separado", aseguró la hermana de Carrasco.

"Hombre, ahí ya vosotras decidís", añadió Jessica. "Es una persona con la que me abro siempre, en todo. Ella sabe todo lo mío y de ella yo sé todo. Es una relación incondicional que necesito en mi vida. Sabiendo que ella está detrás, digo: 'Tranquilidad'. Doy gracias a Dios por no haberlos perdido", expresó la eliminada de este domingo.

"Al final, vosotros, por vuestra cuenta, no habéis perdido el contacto, tía", aplaudía la que fue concursante de Supervivientes 2011 o Gran Hermano VIP, entre otros formatos de telerrealidad. Gloria Camila, explicando que ese día estaba especialmente "sensible", se echó a llorar recordando a Rocío Flores.

"Es como que necesito un abrazo de verdad", admitió la hija de José Ortega Cano. "Pues yo te lo doy. Y te imaginas que es de tu sobrina", concluyó Jessica Bueno, dándole un caluroso abrazo a su compañera en los Cayos Cochinos.