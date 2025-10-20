Anna Padilla (28) desvela la otra cara de ser influencer: “He tenido momentos de ansiedad muy complicados”

Anna Ferrer Padilla, la hija de Paz Padilla, es influencer, aunque ya ha hecho sus pinitos en televisión con un programa en Cuatro junto a su madre, Te falta un viaje. Este lunes ha concedido en Y ahora, Sonsoles su primera entrevista en solitario, y allí no ha dudado en lanzar flores a la humorista.

La también empresaria de 28 años se ha abierto en canal con Ónega y ha reconocido que mucha gente cree que ella se ha podido aprovechar por ser hija de Paz Padilla, y que tiene el recorrido hecho para labrarse una carrera en las redes sociales. Ella no negó tal exposición, pero ha asegurado que “sobre todo lo que creo que me ha llevado a estar aquí es el ser hija de mi madre”.

“No es solo la parte mediática, sino todo lo que he aprendido de ella, de sus su capacidad de sacrificio, su esfuerzo. El ejemplo que me ha dado todos los días con ese trabajo, que puede ser muy bonito de puertas para fuera, y yo he podido ver también las cosas menos buenas”, narró la joven.

Al respecto, Sonsoles Ónega le preguntó por las sombras “de todo esto”. Anna Ferrer aclaró que el trabajo de Paz Padilla como actriz y humorista y el suyo como creadora de contenido no tiene nada que ver, aunque tienen en común el estar expuestas. “¿La exposición tiene un precio también?”, insistió la presentadora.

Anna Ferrer detalló que el trabajo de influencer si lo disfrutas puede ser maravilloso y el trabajo de tu vida, “pero como tú tengas algún problema de autoestima o no estés bien, mentalmente, puede ser tu cárcel”.

Anna Padilla en 'Y ahora, Sonsoles'.

Como ejemplo, contó que es difícil que todos los días le dicen guapa, hasta que un día empiezan a criticarte “y a cuestionar todo lo que haces, todo lo que te pones, cómo eres. Imagínate que todos los días te están diciendo que eres de una manera. Llega un momento que, de todos los días repetírtelo, te lo crees. Y puedes llegar a perderte muchísimo”.

La presentadora quiso saber si la invitada “se cuida la cabeza”. “Muchísimo”, le confirmó Ferrer, quien admitió que todos los días no lee los comentarios y los mensajes “porque me hace daño”. “Ya la vida es jodida a veces como para sufrir gratis”, resumió.

Así, Anna reconoció haber tenido momentos “de ansiedad muy complicados”, pero que ahora está mejor gracias a la terapia, y fiándose solo de la opinión de sus amigos y su círculo más cercano. Incluso admitió tener cierta dualidad, diferenciando Anna Ferrer, la persona que ha sido siempre, con Anna Padilla, la que está expuesta, pero que está “intentando encontrar un equilibrio” entre ambas.