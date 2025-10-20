Ana Rosa Quintana, ante el 'celibato voluntario' de Rosalía: "¿Y si la ven con una chica? ¿O es solo con chico?"

La cantante Rosalía ha declarado públicamente que está practicando el “celibato voluntario”. Una decisión personal que la cantante denomina “volcel” (algo así como lo contrario a los “incels”, célibes involuntarios) y que actualmente define su vida sentimental y prioridades, según ha explicado en el podcast Radio Noia.

Según sus propias palabras, en este momento prefiere centrarse en sí misma, en su arte y en su tiempo, y no tiene interés por relaciones románticas ni “crushes”. Tras una serie de relaciones amorosas y una etapa de vacío, comprendió que ese espacio no lo pueden llenar ni las relaciones, sino algo más profundo y espiritual.

En El programa de Ana Rosa han recogido estas imágenes, y Ana Rosa Quintana ha lanzado una pregunta al respecto: “Pero no ha dicho si la ven con una chica. ¿Entonces no es celibato? ¿Celibato es solo si es con chico? Pregunto”.

Tal como recordó la presentadora, Rosalía habló por primera vez de que había tenido un idilio con otra mujer, Hunter Schafer, actriz de la serie Euphoria. Sin embargo, en el vídeo de la entrevista solo pide que no la relacionen con los hombres con los que la vean por la calle.

Boris Izaguirre explicó que, para él, la pareja es “un fetiche importantísimo, prácticamente constitucional”, pero que entiende que, en la actualidad, muchas mujeres no necesiten la validación de otra persona. “Pero se ríe bastante”, apuntaba Ana Rosa, pareciendo no dar mucha credibilidad a Rosalía.

Imagen de 'El programa de Ana Rosa'.

El venezolano expuso poco después que la generación de Rosalía “abraza la bisexualidad de una manera muchísimo más fluida y natural que la generación anterior o muy anterior” como la suya propia. “Que nos parecía horrible ser bisexuales y yo me arrepiento tanto de eso”, apostilló.

Al ser preguntado por el asunto, Boris reconoció que le “hubiera encantado ser bisexual”, que entiende que no es una elección, pero que hay cosas que ahora se hacen con más fluidez. “Yo creo que fue una tontería de mi parte”, bromeó por el hecho de no ser bisexual.

En el plató había disparidad de opiniones. Así, algunos veían estas declaraciones como una forma de dar de qué hablar, puesto que Rosalía se encuentra actualmente volcada en el lanzamiento de su nuevo disco.

Otros, por otro lado, quisieron recordar que la vida sentimental de Rosalía ha sido muy convulsa, pues hace escasamente un par de años estaba prometida con Rauw Alejandro, y que recientemente se le relacionó con un actor alemán. Este romance no cuajó “lamentablemente”, según Boris, pues “el chico era una monada”.