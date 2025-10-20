Valeria Castro no fue la única: un repaso a los momentos más controvertidos de 'OT' con sus artistas invitados

El pasado lunes, Operación Triunfo 2025 despedía a Carlos Fustel y dejaba en la cuerda floja a Judith y Lucía Casani. Sin embargo, lo más comentado de la cuarta gala del programa de Prime Video no tuvo que ver con los concursantes, sino con los artistas invitados.

Dani Fernández y Valeria Castro acudían al plató del formato de Gestmusic para interpretar su colaboración, ¿Y si lo hacemos? Y la cantante no tardaba en acaparar el foco por el estado de su voz, que rozaba la afonía y hasta el ahogo.

Las redes sociales empezaron a llenarse de comentarios de todo tipo. Sobre todo, de sorpresa por la baja calidad de la actuación de una artista joven, pero que se ha ganado el respeto de la industria por su voz y estilo particulares.

Tres días después, la de La Palma rompía su silencio. Lo hacía para anunciar un parón temporal en su carrera, confesando que el agotamiento y la merma de su salud mental le han repercutido directamente en la garganta.

"Les debo a ustedes y a mí misma hacerlo desde el estado y el lugar que se merece", explicó en un comunicado, informando de que reubicará las fechas de su gira que estaban previstas para este octubre y noviembre.

Los cantantes Dani Fernández y Valeria Castro, durante un concierto. Prime Video

Pero el debate ya se había desatado entre seguidores del talent show y ajenos al mismo. Sobre por qué se había producido tal avalancha de opiniones sobre Valeria y no con otros artistas que se han promocionado en Operación Triunfo.

O incluso sobre el papel de OT en la industria musical, considerado desde sus inicios por muchos como un programa del que únicamente emergen artistas prefabricados. Una visión que realmente choca con perfiles como los de Amaia Romero, Alba Reche o Chica Sobresalto, participantes de las últimas ediciones.

Más allá de la discusión, BLUPER quiere poner el foco en la relación del formato con los artistas invitados. No hay duda de que aparecer en el escenario de OT es una buena herramienta de promoción, aunque a Fernández y Castro se les volviese en contra el pasado lunes.

Esta misma noche, los espectadores asistirán al mejor ejemplo: Leire Martínez 'responderá' a la noticia de la semana, la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, como mejor sabe hacer: cantando.

Leire Martínez, jurado de 'Operación Triunfo 2025'. Prime Video

Y es que la canción grupal de la gala 5 es Mi nombre, un tema en el que Leire habla de su controvertida salida del grupo y su renacer como cantante en solitario. Se trata de la tercera actuación de una artista que no es concursante en toda la edición, después de Juanjo Bona en la gala 3 y Valeria y Dani en la 4.

Un hecho sorprendente, ya que en OT 2023 todas las galas contaron con un artista invitado: de Veintiuno a Chanel, pasando por Vicco, Ana Mena o Lola Índigo. La mayoría, afortunadamente, sin fallos técnicos que deslucieran el show, como sí ha pasado con algunas actuaciones de los participantes en esta y otras temporadas.

Ana Mena, en una gala de 'OT 2023'. Prime Video

De hecho, en el repaso del primer programa, Noemí Galera y Manu Guix se vieron obligados a pedir perdón a los chicos por los fallos de sonido que lastraron el arranque del programa.

"Primero de todo, antes de empezar, vosotros no lo habéis oído, pero tenemos que pediros disculpas porque ayer, nada más empezar la gala, la mesa de sonido se colgó", señalaba la directora de la Academia aquel día.

El jurado que 'juzga' al invitado

Desde que las redes sociales son complemento indispensable de Operación Triunfo, los artistas invitados tampoco se libran de protagonizar memes. Con su partipación como jurado el año pasado, uno de los más recurrentes es el de Concha Buika 'nominando' al cantante que acude a promocionar su trabajo.

Pero hubo un momento en el que el chiste casi se vuelve real. Sucedió en OT 2008, la edición de la que salieron Pablo López o Virginia Maestro. Carlos Baute visitó la octava gala y no tuvo su mejor noche: no acertó demasiadas notas y hasta daba la impresión de que se le olvidaban sus propias letras.

En el momento de las valoraciones, Risto Mejide no dudó en cargar contra el venezolano: "Me han dicho que no puedo nominar a Carlos Baute, por lo que hablaré contigo". Esa noche, empezó una historia de tiras y aflojas que jurado y artista que acabaron resolviendo en All you need is love... O no.

Hace no tanto tiempo, en OT 2018 y en términos algo más respetuosos, Lola Índigo se llevó un inesperado 'palo' de Julia Gómez Cora, coreógrafa y jurado del concurso. La granadina ya acudía como invitada a una de las primeras galas de la edición, al ritmo de su éxito Ya no quiero ná.

Cuando Cora juzgaba a uno de los concursantes, Joan Garrido, señaló: "Tú no eres bailarín, pero antes viste a Mimi. Ella no es bailarina, pero se lo cree". Y Mimi se la devolvió en X: "Señora, si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer".