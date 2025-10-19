Así ha debutado Carlota Corredera en 'D Corazón': "No quiero que me riñan mis compañeros de otros trabajos"

Tras debutar en Directo al grano esta semana que está a punto de terminar, Carlota Corredera ha comenzado una nueva etapa profesional en D Corazón como colaboradora. La viguesa ha tenido un guiño a sus compañeros en No somos nadie en su primer programa.

Anne Igartiburu era la que introducía a Carlota en la tertulia, señalando las ganas que tenía de trabajar con una “gran profesional” como ella. “Será por el tamaño”, bromeaba Corredera.

Tras las presentaciones, comenzó la tertulia, empezando con el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y las primeras declaraciones de Leire Martínez tras conocer la noticia, a quien le preguntaron antes de una actuación.

Corredera mostraba cómo se mueve como pez en el agua en lo referente a debates de corazón. “Al final se ha conseguido que tengamos que dividirnos entre Team Leire, Team Amaia... Yo soy de las dos”, afirmaba la viguesa, señalando que no quiere ni rivalidades ni comparaciones entre ambas.

“Por edad he crecido con Amaia, pero admiro muchísimo a Leire, quien siempre ha sido muy generosa con nosotros”, ha señalado, en referencia también al vídeo que mostraba el magacín, en el que Leire no dudaba en responder a las preguntas más espinosas.

Carlota Corredera y Anna Gurgui en 'D Corazón'. RTVE

Por supuesto, Corredera puso el foco en la salida del guitarrista y compositor Pablo Benegas y recordaba que, tarde o temprano, el grupo tendrá que enfrentarse a las preguntas de los medios de comunicación.

“Algún día va a haber una rueda de prensa o entrevistas. Me encantaría que los miembros del grupo, incluido Pablo Benegas que acaba de irse, den un paso adelante y digan realmente si están orgullosos de la gestión que han hecho de la despedida de Leire, porque yo creo que no se han portado bien con ella”, opinaba.

Carlota Corredera en 'D Corazón'. RTVE

El otro tema potente en el que Corredera ha podido lucirse es el de la autobiografía de Isabel Preysler, Mi verdadera historia, que saldrá publicada este 22 de octubre.

En este apartado, tuvo guiño a sus colegas de No somos nadie, el formato heredero tanto de Ni que fuéramos Shhh, Tentáculos y el fallido proyecto de La familia de la tele. En este sentido, Corredera citó una exclusiva dicha en el magacín de Canal Quickie, con información propia para D Corazón.

Eso sí, Corredera quiso mostrarse cauta. “No quiero que me riñan mis otros compañeros de mis otros trabajos, pero os puedo decir que Isabel sí va a hablar absolutamente de todo con Vargas Llosa. Creo que no se va a guardar nada”, compartía, en referencia al episodio que estará dedicado al Nobel de Literatura fallecido el pasado mes de abril.

Dicha referencia estaría relacionada sobre el posible contenido de las cartas inéditas que saldrán a la luz en la última parte del libro, según la propia periodista viguesa.