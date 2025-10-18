'¡Vaya fama!' muestra el momentazo de Miri y Rubén Torres en ‘Supervivientes All Stars’: “Me has llevado al límite"

Sin duda, la última gala de Supervivientes All Stars dejó una de las imágenes más impactantes y comentadas de toda la historia del reality: el espectacular duelo en la Noria infernal protagonizado por Miri Pérez-Caballero y Rubén Torres.

Ambos concursantes se enfrentaron a una de las pruebas físicas más exigentes del formato, logrando un hito al resistir juntos durante 20 minutos, el tiempo máximo permitido por la organización debido a la dureza del reto.

Nadie hasta el momento había llegado tan lejos, y su gesta se ha convertido en un acontecimiento memorable para los seguidores del programa y la televisión en general.​

Un momento que ha podido verse desde otra perspectiva de la mano de Raquel Campoy, reportera de ¡Vaya fama! El programa matinal presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez se infiltraba así en la épica prueba.

Sus cámaras captaron cómo se vivió desde dentro un momento que, sin duda, será uno de los más recordados en la historia del reality de supervivencia. Lejos de la rivalidad habitual en este tipo de pruebas, la actitud de Miri y Rubén en la noria destacó por su compañerismo.

Raquel Campoy, Fran Ramírez y Cristina Lasvignes en '¡Vaya fama!' Mediaset

En lugar de competir, se animaron y apoyaron mutuamente en todo momento. El apoyo emocional fue clave, especialmente en los minutos finales, donde el agotamiento era extremo y Torres estuvo a punto de desfallecer.

Fue la presencia y los ánimos constantes de Miri lo que permitió que ambos aguantaran hasta el límite. Tras concluir la prueba, Rubén Torres, visiblemente superado física y mentalmente, agradeció entre lágrimas la ayuda de su compañera, reconociendo que habría sido imposible resistir sin ella a su lado.​

Imagen de '¡Vaya fama!' Mediaset

La reportera ha narrado para el público del programa cómo era sentir vivir esa experiencia en primera persona, al haber sido una testigo privilegiada del esfuerzo sobrehumano de ambos participantes.

Pudo verse cómo Torres, completamente exhausto, terminó vomitando tras concluir la prueba, lo que evidenciaba el alto nivel de exigencia al que se ha sometido. También ha podido verse la emoción que sentía Laura Madrueño durante la prueba.

El momento histórico dejó también una decisión insólita en el reality show: la decisión que tomaron Miri y Rubén en la nominación, tras haber logrado el liderazgo conjunto, y el ya famoso “beso de la traición”.

Todo ello ha marcado la estrategia y la lista de nominados de la semana: Carlos Alba, Gloria Camila, Jessica Bueno y Tony Spina. Uno de ellos será expulsado este domingo 19 de octubre.