La insólita decisión de 'Supervivientes: All Stars' con Miri y Rubén Torres tras su Noria Infernal: "Dos leyendas"

Noche de fuertes emociones en Supervivientes: All Stars, donde la aventura se extiende ya más de 40 días. Este jueves, 16 de octubre, la gala principal del reality de Telecinco contó con una nueva Noria Infernal, la más intensa de la edición y una de las más largas de la historia del formato, con permiso de la de Sofía Suescun y Logan Sampedro en 2018.

20 minutos aguantaron Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres subidos a la rueda, haciendo un tremendo ejercicio de equilibrio, combatiendo contra el mareo. De hecho, al terminar, los espectadores pudieron ver a ella llorando y a él vomitando.

"Ha sido absolutamente apoteósica. Ahora os bajamos", gritaba Laura Madrueño desde su posición. "Nos recuperamos y empezamos a nominar", dijo Jorge Javier Vázquez desde plató. Tan "apoteósica" fue la prueba que, cuando se cumplían 10 minutos, la organización tomó una decisión: si doblaban ese tiempo, ambos pasarían a ser automáticamente líderes.

Y así lo hicieron, tirando de esfuerzo físico y, sobre todo, mental. Miri animaba a Torres para conseguir el objetivo común, al que llegaban pasados otros diez minutos. Tras bajarse de la Noria, no se sabía quiénes estaban más emocionados: si los dos concursantes o Madrueño.

"¡Tenemos a dos auténticas leyendas de Supervivientes! Me pongo en pie y abrimos micrófonos", avisaba el presentador del formato de Cuarzo Producciones. "¿Cómo estáis, por favor? ¿Podéis hablar? Estoy súper emocionada. Lo que acabamos de vivir ha sido increíble. Si yo estoy mareada... ¿Cómo estaréis vosotros?", se preguntaba Laura.

La Noria Infernal de Miri y Torres en 'Supervivientes: All Stars'. Mediaset España

"De verdad, gracias. [Miri] me ha llevado al límite físico y mental. Gracias. Desde hacía 7 minutos, yo ya estaba en mi límite, pero al saber que ella estaba ahí...", comentó el también participante de La isla de las tentaciones o Falso amor, cediendo la palabra a su compañera de fatigas este jueves.

"Estoy muy emocionada porque... Es que no sé ni qué decir. Quiero dedicar esto a toda mi familia, a todos mis amigos, a Torres también. Cada semana, o soy líder o estoy nominada. A todos mis compañeros que me dedican la nominación cada semana... ¡Va por vosotros!", exclamó Miri.

La conductora del programa en Honduras reiteraba la determinación de Supervivientes: All Stars: "Nos vamos a Palapa, porque sois los dos inmunes". Al cerrar conexión con los Cayos Cochinos, Vázquez quiso poner en valor el trabajo de los realizadores en el país de Centroamérica, por los espectaculares planos que habían ofrecido de la Noria Infernal.

Iván González, expulsado

Antes, Miri supo que era la salvada de la noche gracias a los votos de la audiencia, que dejaron fuera del concurso a Iván González. "Ha sido duro esto. Lo pasamos mal, pero merece la pena, me ha servido mucho a nivel personal, valorar la vida tan bonita que tengo. Quiero dar las gracias a toda la productora, a todos mis compañeros porque no hubiera sido lo mismo sin vosotros", expuso el gaditano.

Se enfrentan a la expulsión los cuatro nuevos nominados: Carlos Alba, Jessica Bueno, Tony Spina y Gloria Camila Ortega. A uno de ellos le quedan apenas 48 horas en Supervivientes: All Stars, pues se volverá a producir una eliminación en domingo, como la semana pasada, en Conexión Honduras.