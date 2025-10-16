Valeria Castro anuncia un parón en su carrera tras su actuación en 'OT 2025': "Estos meses no han sido fáciles"

Valeria Castro lleva tres días en boca de todos. La cantante, muy reconocida por la industria musical por su voz característica y su estilo personal, fue una de las artistas invitadas a la cuarta gala de Operación Triunfo 2025. Cantó junto a Dani Fernández su colaboración, ¿Y si lo hacemos?, si bien sorprendió a los espectadores ofrecer un nivel vocal bajo, algo impropio de ella.

Las especulaciones no tardaron en esparcirse por redes sociales: que si era un fallo de sonido del formato de Gestmusic, que si la canaria no tuvo su mejor noche... Este jueves, 16 de octubre, la artista ha roto su silencio en redes sociales y ha anunciado una retirada temporal de la música para volver con mucha más fuerza.

"Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta", desvela Castro, lo cual explicaría las dificultades que evidenció el lunes en el plató de OT. "El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco".

"Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente", prosigue la joven, comunicando acto seguido su decisión: "Después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos, me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente".

Para tranquilidad de sus seguidores, Valeria expone que en ningún sitio es "tan feliz como encima de un escenario", aunque ahora necesita parar para retomar las cosas con otro talante. "Les debo a ustedes a y mí misma hacerlo desde el estado y el lugar que se merece".

Castro ha informado de que reubicará los conciertos de los próximos meses de octubre y noviembre entre diciembre y febrero, por lo que se intuye que será un parón de unos dos meses, hasta Navidad. Su gira por Latinoamérica pasa a primavera. "Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré".

En breve, comunicará las nuevas fechas, aclarando que las entradas ya adquiridas serán válidas o podrán devolverse. "Gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días", agradece la de La Palma. Por último, ha querido compartir una canción que escribió hace meses y "que hoy toma más sentido que nunca".

"Las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones, allá por febrero escribía esto, que hoy toma más sentido que nunca", termina diciendo la artista de 26 años, adjuntando una nota de voz con el tema Globo.