Juan del Val presume de Premio Planeta en ‘El Hormiguero’: “La mitad es para Hacienda, pero tampoco me voy a quejar”

Juan del Val ha ganado el Premio Planeta 2025 con la novela Vera, una historia de amor, una obra ambientada en la alta sociedad sevillana que explora la pasión y el cambio personal. El galardón, dotado con un millón de euros, reconoce el éxito popular y comercial del autor, quien es figura habitual en espacios televisivos por programas como La Roca y El Hormiguero.

Sin embargo, su victoria ha reavivado el debate en torno al prestigio literario y la selección de perfiles mediáticos para el premio. Desde redes sociales y foros culturales, las críticas han sido intensas, considerando que Planeta prefiere escritores con conocidos rostros televisivos y relatos accesibles al gran público, en lugar de apostar por autores considerados literarios.

Este jueves, en El Hormiguero, Juan ha participado como es habitual en la tertulia de actualidad, y allí se ha presentado con el propio premio, que todavía no tenía grabado su nombre. “Lo he robado”, bromeaba el autor de Bocabesada, que quiso llevar el premio a sus compañeros para que notasen lo importante que son para él.

“No sé de qué es el material”, reconocía Juan del Val, mientras Cristina Pardo, Pablo Motos y Tamara Falcó se pasaban el trofeo entre sí. Tras esto, el presentador le invitó a compartir cómo vivió la noche. En ese sentido, del Val reconoció que fue hacia el final de la gala cuando sintió que “había posibilidades” de ganar el premio. Y que fue entonces cuando “va creciendo la emoción, y el miedo”.

Entonces se propuso disfrutar del momento, siendo consciente, pues temía que todo sucediese rápido y no recordase nada. “Tuve un problema, me hubiera gustado tener un vasito de agua”, reconoció el escritor, que sintió sequedad en la boca al dar el discurso de agradecimiento.

Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos invitó a sus compañeros a llevar a cabo una ronda de preguntas para el ganador del premio. Y una fue dirigida al dinero. “La mitad es para Hacienda, pero tampoco me voy a quejar”, sentenciaría del Val. De paso, bromeó con no haber recibido todavía el importe en su cuenta, pero sabe que es un premio “serio, y lo van a hacer”.

El presentador aprovechó para preguntarle a Juan sobre su futuro en el programa: “¿Seguirás siendo guionista de El Hormiguero?”. Y del Val confirmó que sí, pues va a seguir con todo como hasta ahora, porque “mi vida es maravillosa como para cambiarla”. Así, confirmó que seguirá de guionista y colaborando en las tertulias, aunque “habrá días en los que tendré que librar” por la gira que conlleva ganar el Premio Planeta.

Juan del Val dedicó su premio a Nuria Roca, además de a sus padres y a sus hijos, y Nuria compartió impresiones en El Hormiguero. Así, reconoció que “gracias a él soy mejor persona”. Y del ya premiado escritor destacó que “es alguien desprendido, tremendamente generoso, que sabe priorizar las cosas que son verdaderamente importantes”. “Es el amor de mi vida, pero, sobre todo, es una gran persona”, finiquitó.

‘Vera, una historia de amor’

Este miércoles, al recibir el galardón, Juan del Val explicó en rueda de prensa que la protagonista de Vera, una historia de amor es una mujer de 45 años, Vera, que “sale de un lugar en el que se ha hecho pocas preguntas, lleva muchos años casada con Borja, un marqués, alguien de la alta sociedad sevillana, que decide separarse y en su vida se cruza un chico más joven, de 35 años, que viene de un lugar distinto, de un barrio de Madrid”.

Ya al ganar el galardón, del Val hizo una defensa de la literatura comercial, que, en su opinión, no necesariamente ha de estar reñido con el valor literario de las obras. “En mi vida soy amante de lo fácil y enemigo de lo simple, y hago un esfuerzo para que todo se entienda bien, pero procuro la profundidad del pensamiento, y eso es porque conozco muy bien a los personajes, especialmente sus dudas”, afirmó en el evento.