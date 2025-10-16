La insólita petición de Jorge Ponce a Pedro Sánchez desde 'La Revuelta': "Se la puedo pasar como prueba al juez Peinado"

Este miércoles, 15 de octubre, Jorge Ponce llevó a cabo su habitual sección en La Revuelta, sorprendiendo con una entrañable anécdota de su hija Julia, de tan solo 7 años. Eso sí, la historia acabó llegando a Pedro Sánchez, a quien incluso se dirigió formalmente el colaborador de David Broncano.

"La semana pasada vino mi hija Julia, mi hija mayor. 7 años. 'Papá, ¿me haces un favor? ¿Puedes escribirle una carta a mi profesora diciendo 'hola, soy Pedro Sánchez?". "¿Cómo? ¿Cómo?", preguntó, atónito, el presentador de Televisión Española.

"Sí. 'Hola, soy Pedro Sánchez, deja a las niñas que hagan lo que quieran", prosiguió Ponce. "¿Por qué se le ha ocurrido eso?", insistió el conductor del formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa. Al parecer, la pequeña comentó a su padre: "Es que yo he escrito una carta y se nota que es letra de niño".

Un texto que Ponce tituló "carta infantil suplantando a Pedro Sánchez". Acto seguido, mostró el escrito de su hija: "Soy Pedro Sánchez y obligo a la profesora Sonia a que deje a los niños hacer lo que quieran'. Y subrayado en morado, para que se vea".

Pero la cosa no quedaba ahí. La carta contenía una 'amenaza' de la niña, "o si no...", aunque con las tres palabras escritas juntas. "Osino'. Suena a japonés", bromeaba Jorge, y mostraba el escueto, pero claro final de la carta: "Soy Pedro Sánchez. Obligo".

✉️ Querido Perro,



Ayuda a la hija de Ponce para que hagan lo que quieran... ¡OSINO TE 🤬! pic.twitter.com/xlBpg2LCx8 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 15, 2025

Ya sí, Jorge Ponce miraba fijamente a cámara para hacerle esta curiosa petición a Pedro Sánchez, idea de su hija. "Pedro, ¿qué tal? El programa, bien, ¿verdad? Lo que hablamos". "¿Cómo que lo que hablamos?", le interrumpía el jiennense. "Pues el programa que él quería", remarcó su socio.

"Oye, Pedro, un favorcillo. ¿Podrías, en un rato que saques, entre sesión y sesión, mientras aparcas el Falcon, escribirle una carta a la profes de mi hija Julia? ¡La de veces que lo has hecho con Begoña [Gómez, la mujer del presidente]!", señalaba Ponce.

"Muy cortita. 'Soy Pedro Sánchez, deja a las chavalas que hagan lo que quieran. Soy Pedro Sánchez. Obligo'. ¿Lo puedes hacer? Por favor. Gracias", concluyó el colaborador, no sin antes subrayar: "Por cierto, esta carta se la puede pasar directamente al juez Peinado como prueba, que lo coge todo. Esto puede entrar en el sumario".