Contundente victoria de 'El Hormiguero' de Pablo Motos frente a 'La Revuelta' en la gran noche de Juan del Val

El Hormiguero sumó este miércoles un cómodo triunfo sobre La Revuelta. Un triunfo que podría considerarse doble porque Juan del Val, guionista y colaborador del programa que presenta Pablo Motos, hizo historia al ganar el Premio Planeta por su novela Vera, una historia de amor.

El escritor podrá celebrar su hazaña en el plató de las hormigas este mismo jueves, pues, salvo cambio de última hora, acudirá a su cita semanal para compartir tertulia junto a Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo. Así, Juan del Val 'robará' protagonismo a Leiva, el invitado del día.

Volviendo a las audiencias, El Hormiguero firmó un 16,9% de share gracias a la visita de Bustamante. También rebasó la barrera de los dos millones de espectadores de media (2.010.000). Es una de las victorias más holgadas de los últimos días frente a La Revuelta.

El formato de Broncano obtuvo un 14,2% y 1.692.000 espectadores en La 1 con Diego Martín.

Si en el cómputo total la ventaja es de casi tres puntos (2,7), en la franja de coincidencia (21:55 a 23:16) Pablo Motos también consigue ganar. La diferencia en este tramo es de 2,4 puntos.

El Hormiguero sigue la estela del éxito de Pasapalabra, que marcó este miércoles su emisión más vista de la temporada al registrar 1.978.000 espectadores (21,3%), justo en el día en el que Manu Pascual igualó en número de programas (360) a Orestes, un histórico del concurso. Y Antena 3 Noticias 2 no notó la ausencia de Vicente Vallés -presentó Lorena González- y firmó un 18,9%.

Por otra parte, sigue siendo sorprendente el crecimiento que está teniendo la franja matinal de La 1. Mañaneros 360 demostró que todavía no tiene techo al conseguir este miércoles un nuevo récord (19,6%).

Es la primera vez que el formato que pilotan Adela González y Javier Ruiz se queda al borde del 20%, una barrera que sigue superando La hora de La 1 (21,1%) de Silvia Intxaurrondo.

Las buenas noticias para La 1 continúan por la noche, puesto que Sin gluten volvió a liderar pese a la bajada de audiencia respecto al estreno (17%). Algo lógico, puesto que la comedia que protagoniza Diego Martín ya está disponible en el catálogo de Prime Video.

La serie firmó un 13,1%, un dato más que suficiente para imponerse a las ofertas de la competencia.

Juego de pelotas se quedó con el 9,4% en Antena 3; La Agencia firmó un discreto 7,9% en Telecinco; Callejeros un 6,1% en Cuatro y La Tribu un 5,3% en laSexta.