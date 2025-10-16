Carlota Corredera amplía su presencia en TVE: su nuevo programa tras su sorprendente fichaje por 'Directo al grano'

Carlota Corredera, en la presentación de 'La familia de la tele'.

Carlota Corredera continúa haciéndose un hueco en TVE. La presentadora gallega se sumará al plantel de colaboradores de D Corazón, el programa de crónica social que presentan Anne Igartiburu y Javier de Hoyos los fines de semana en La 1.

"Feliz por esta nueva aventura", ha escrito la periodista para celebrar su fichaje por uno de los formatos que más al alza están en la cadena pública, confirmando la información adelantada por Poco Pasa TV.

La incorporación de Carlota Corredera se produce una semana después de su reaparición en el canal principal de la Corporación. Lo hacía por sorpresa en Directo al grano.

Presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, el programa de actualidad es uno de los grandes aciertos de TVE en este sobresaliente arranque de temporada.

Carlota ha aparecido en la mesa de sucesos en el programa que produce La Osa, que es la productora que estaba al frente de La familia de la tele. Es decir, la antigua Fabricantes o La Fábrica de la tele. Fue ahí donde Corredera saltó a la primera línea mediática primero como directora de Sálvame y después como presentadora.

Si lo dice el BOE de la TV… ¡será que es verdad! Feliz por esta nueva aventura en @DCorazon_TVE 🥹❤️

Nos vemos este domingo, querid@s @anneigartiburu_ @javihoyos 💕💕 https://t.co/Q4dnQesfhD — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) October 16, 2025

Más allá de estas colaboraciones en TVE, Carlota Corredera se está alternando con María Patiño al frente de No somos nadie, el programa de TEN que ha vuelto a reunir a los rostros de Sálvame tras su fallido (y polémico) periplo en la pública con La familia de la tele.

Hay que recordar que la Corporación que preside José Pablo López recuperó a la periodista tras su retiro televisivo a raíz de la cancelación de Sálvame en Telecinco. Fue colaboradora de 59 segundos y de La Tarde en RNE. Actualmente, es tertuliana de El Despertador.

Momento dulce para 'D Corazón'

Carlota Corredera aterriza en uno de los mejores momentos de D Corazón. TVE ha dado con la tecla al reinventar uno de sus formatos más míticos, ganando la partida a su competidor más directo, ¡Vaya fama!, el sucesor del Socialité en Telecinco.

Anne Igartiburu y Javier de Hoyos han logrado que el programa producido por RTVE en colaboración con La Cometa TV haya escalado al doble dígito.

El pasado sábado, sin ir más lejos, D Corazón marcó un 10,7% de share. Y el domingo subió hasta un 16,1% aprovechando el arrastre que dejó el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional.

Corredera se suma a la lista de otros nombres ligados a la prensa rosa de nuestro país que han fichado por D Corazón, como Raúl Rodríguez, Silvia Taulés, Martín Bianchi, o las Mamarazzis, Lorena Vázquez y Laura Fa.