Ana Rosa Quintana habla claro sobre las braguitas con vello púbico de Kim Kardashian: “Ni ahí ni en otro sitio”

Kim Kardashian volvió a causar revuelo al lanzar su prenda más provocativa: la Fux Hair Micro String Thong, una tanga con vello púbico falso hecho con pelo sintético en doce tonos distintos. El producto de su marca SKIMS debutó el 14 de octubre acompañado de una campaña snostálgica inspirada en los concursos de los años setenta.

Desde El programa de Ana Rosa han comentado este lanzamiento en la entrega de este jueves, destacando que es un producto que “se está vendiendo como la espuma”. “Se han vuelto locas, lo que nos faltaba”, decía con humor Ana Rosa Quintana en la presentación de un reportaje, al que dio paso Jano Mecha.

“Eso no es ni pelo, eso es mentira”, comentaban en la sección El Aperitivo sobre la prenda que ha lanzado Kardashian. “Pero tú sabes la cantidad de dinero que se han gastado las mujeres en quitarse pelo”, exclamaba Ana Rosa Quintana.

“Con estas nuevas emblemáticas braguitas, tu pelo púbico puede ser del color que tú quieras. Cuestan 42 euros y ya están agotadas. Están hechos a mano y los hay con pelo liso o rizado en varias tonalidades, rubios, castaños, pelirrojos y morenos y en una gran variedad de tallas. Las redes sociales han ardido con este atrevido lanzamiento”, narraban en un pequeño reportaje.

“Pero no es la primera vez que la modelo genera una gran polémica con sus prendas. Ya lo hizo con estos sujetadores con pezones integrados”, añadían también en el vídeo explicativo de este lanzamiento tan singular. “¿Es esto una genialidad o una vulgaridad sin sentido?”, preguntaban en una locución, dando paso a las opiniones de la mesa.

Alaska en 'El programa de Ana Rosa'.

Y ahí, la primera en hablar fue Ana Rosa Quintana: “O sea, vamos a ver. Ni ahí ni en el otro sitio tampoco”, exclamó la comunicadora madrileña. “Ni tanto ni tan calvo”, deslizaban los colaboradores, con mucho humor, dado la naturaleza del asunto.

Jano Mecha bromeó imaginando cómo sería la reunión de creativos pensando un nuevo producto que lanzar, y otros tachaban de “antiestético” el producto. Alaska, por su parte, puntualizó que “es una aplicación, son unos flecos, que lo quieren vender como una peluca”.

En general, todos los colaboradores apuntaban a que es “muy feo” u “horrible”. Incluso alguna bromeó con el hecho de que no son braguitas, sino tangas y que no podría ponérselo porque “no me cabe nada ahí”. “Si usted se gasta 40 y tantos euros en eso, dónelo al Banco de Alimentos”, propuso Quintana, antes de cambiar de asunto.