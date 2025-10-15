TVE sigue en racha: la Selección y Silvia Intxaurrondo impulsan a La 1 al liderazgo en el ecuador de octubre
La cadena pública se pone en cabeza en el acumulado mensual gracias a los excelentes datos cosechados por el fútbol (30,1%) y 'La hora de La 1' (22,3%).
Más información: Eva Soriano defiende la transparencia de TVE: “Si me preguntan mi sueldo en Instagram, lo voy a decir”
Continúan las buenas noticias en Torrespaña: TVE sigue en racha en materia de audiencias. La cadena pública se coloca en cabeza justo cuando octubre llega a su ecuador, y lo hace gracias al partido de la Selección Española y al récord logrado por Silvia Intxaurrondo este pasado martes 14.
La Hora de La 1 mantiene su crecimiento en la franja matinal al obtener un 22,3% de share en La 1. Es el mejor dato de la temporada y el segundo más alto en lo que va de año. El programa deja atrás a sus competidores: Espejo Público y El programa de Ana Rosa registran un 11,7% y un 11,3%, respectivamente.
El otro —y esperado— impulso de audiencia llega de la mano del fútbol. La Selección Española vuelve a disparar los audímetros al reunir un 30,1% de cuota y 3.770.000 espectadores. El partido frente a Bulgaria fue lo más visto del día en televisión.
Después, en prime time, La Revuelta de David Broncano aprovechó el arrastre del encuentro para alcanzar un 14,6% de share. El Hormiguero, por su parte, no se achantó ante el fútbol y confirmó su fortaleza con un 14,9%, gracias a la visita de Susanna Griso.
Ambos espacios coincidieron tan solo media hora (22:32-23:12). En ese tramo, Pablo Motos volvió a imponerse al aventajar a Broncano en cuatro puntos: el formato de Antena 3 firmó un 18%, frente al 14% del programa de TVE.
La victoria de España frente a Bulgaria en la #FIFAWorldCup2026 es LO + VISTO DEL DÍA EN TV— Dos30' (@Dos30TV) October 15, 2025
⚽️ LÍDER ABSOLUTO con un 30.1% de share y una media de 3.770.000 espectadores
⚽️ Más de 8 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/GlsAg147t8
¡WOW! @LaHoraTVE LIDERA con un 22.3% de share y una media de 399.000 espectadores en la mañana de @la1_tve— Dos30' (@Dos30TV) October 15, 2025
➡️ SEGUNDO MEJOR DATO DEL AÑO
➡️ Y suma un 1.6% en el canal 24 Horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/DtuWQHPgfM
Más allá del fútbol, Supervivientes All Stars continúa con el control de la noche. La gala Tierra de Nadie firmó un 16,1% en Telecinco. El resto de la noche del martes se reparte de la siguiente forma: Renacer (10,2%) en Antena 3, Código 10 (6,2%) en Cuatro y Tesoro o cacharro (3,3%) en laSexta.
Jorge Javier Vázquez, por cierto, también disfruta de un buen momento en la tarde con El diario de Jorge. El talk show (11,5%) de Boomerang TV es el formato que mejor le funciona al canal principal de Mediaset en la franja vespertina, donde consigue ganar a Y ahora Sonsoles (10,5%). Es su mejor dato del curso.
#ElDiarioDeJorge14O firma MÁXIMO DE TEMPORADA con un 11.5% de cuota, 802.000 de audiencia media y 1.595.000 espectadores únicos— Dos30' (@Dos30TV) October 15, 2025
🛋️ Enorme 50.3% de fidelidad
🛋️ Se queda a solo una décima de ser LÍDER de su franja#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/NBGd68yIQh
Tras ganar el martes con un 16,2%, La 1 asalta el liderazgo justo en el ecuador del mes de octubre. Ahora mismo, la pública (12,9%) aventaja en dos décimas a Antena 3 (12,7%), cadena a la que nadie ha tosido en los últimos tiempos. Telecinco se queda fuera de esta pelea al promediar un 9,4%.