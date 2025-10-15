TVE sigue en racha: la Selección y Silvia Intxaurrondo impulsan a La 1 al liderazgo en el ecuador de octubre

Silvia Intxaurrondo y Pedri, jugador de la Selección española de fútbol, en un montaje hecho por BLUPER.

Continúan las buenas noticias en Torrespaña: TVE sigue en racha en materia de audiencias. La cadena pública se coloca en cabeza justo cuando octubre llega a su ecuador, y lo hace gracias al partido de la Selección Española y al récord logrado por Silvia Intxaurrondo este pasado martes 14.

La Hora de La 1 mantiene su crecimiento en la franja matinal al obtener un 22,3% de share en La 1. Es el mejor dato de la temporada y el segundo más alto en lo que va de año. El programa deja atrás a sus competidores: Espejo Público y El programa de Ana Rosa registran un 11,7% y un 11,3%, respectivamente.

El otro —y esperado— impulso de audiencia llega de la mano del fútbol. La Selección Española vuelve a disparar los audímetros al reunir un 30,1% de cuota y 3.770.000 espectadores. El partido frente a Bulgaria fue lo más visto del día en televisión.

Después, en prime time, La Revuelta de David Broncano aprovechó el arrastre del encuentro para alcanzar un 14,6% de share. El Hormiguero, por su parte, no se achantó ante el fútbol y confirmó su fortaleza con un 14,9%, gracias a la visita de Susanna Griso.

Ambos espacios coincidieron tan solo media hora (22:32-23:12). En ese tramo, Pablo Motos volvió a imponerse al aventajar a Broncano en cuatro puntos: el formato de Antena 3 firmó un 18%, frente al 14% del programa de TVE.

La victoria de España frente a Bulgaria en la #FIFAWorldCup2026 es LO + VISTO DEL DÍA EN TV



⚽️ LÍDER ABSOLUTO con un 30.1% de share y una media de 3.770.000 espectadores



⚽️ Más de 8 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/GlsAg147t8 — Dos30' (@Dos30TV) October 15, 2025

¡WOW! @LaHoraTVE LIDERA con un 22.3% de share y una media de 399.000 espectadores en la mañana de @la1_tve



➡️ SEGUNDO MEJOR DATO DEL AÑO



➡️ Y suma un 1.6% en el canal 24 Horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/DtuWQHPgfM — Dos30' (@Dos30TV) October 15, 2025

Más allá del fútbol, Supervivientes All Stars continúa con el control de la noche. La gala Tierra de Nadie firmó un 16,1% en Telecinco. El resto de la noche del martes se reparte de la siguiente forma: Renacer (10,2%) en Antena 3, Código 10 (6,2%) en Cuatro y Tesoro o cacharro (3,3%) en laSexta.

Jorge Javier Vázquez, por cierto, también disfruta de un buen momento en la tarde con El diario de Jorge. El talk show (11,5%) de Boomerang TV es el formato que mejor le funciona al canal principal de Mediaset en la franja vespertina, donde consigue ganar a Y ahora Sonsoles (10,5%). Es su mejor dato del curso.

#ElDiarioDeJorge14O firma MÁXIMO DE TEMPORADA con un 11.5% de cuota, 802.000 de audiencia media y 1.595.000 espectadores únicos



🛋️ Enorme 50.3% de fidelidad



🛋️ Se queda a solo una décima de ser LÍDER de su franja#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/NBGd68yIQh — Dos30' (@Dos30TV) October 15, 2025

Tras ganar el martes con un 16,2%, La 1 asalta el liderazgo justo en el ecuador del mes de octubre. Ahora mismo, la pública (12,9%) aventaja en dos décimas a Antena 3 (12,7%), cadena a la que nadie ha tosido en los últimos tiempos. Telecinco se queda fuera de esta pelea al promediar un 9,4%.