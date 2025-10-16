'Pasapalabra', el bastión inexpugnable de Antena 3 gracias a un duelo de récord entre Manu Pascual y Rosa

Actualmente, Pasapalabra se encuentra en una de esas etapas emocionantes que abundan en el concurso de Antena 3. Manuel Pascual y Rosa Rodríguez siguen midiéndose cada tarde, protagonizando un igualado duelo desde hace casi un año. Y es que su primer enfrentamiento se produjo el 19 de noviembre de 2024, día en que aterrizó Rosa.

La entrega de este 15 de octubre ha marcado un antes y un después del que son conscientes los seguidores más acérrimos del formato. Tiene que ver con Pascual, que este miércoles ha igualado el récord de permanencia de Orestes Barbero, el concursante más longevo hasta la fecha.

El licenciado en Psicología desembarcó en el juego el 17 de mayo de 2024 y ha alcanzado este miércoles los 360 programas en el espacio que capitanea Roberto Leal. Las mismas que llevaba Barbero el 16 de marzo de 2023, cuando Rafa Castaño se hizo con el mayor bote de la historia del formato, 2.272.000 euros. Lo consiguió, por cierto, tras pelearlo durante 197 entregas, 163 menos que su contrincante.

Desde luego, el hito es digno de aplaudir. Más allá de Manu y Orestes, ningún concursante (y contamos los años que Pasapalabra se emitió en Telecinco) ha sobrepasado los 300 programas. El que más cerca se quedó fue Pablo Díaz. El violinista ganó el bote, el primero de la etapa actual en Antena 3, después de 260 tardes.

El ranking de la mayor permanencia de Pasapalabra lo completan Moisés Laguardia, que cayó el 15 de mayo de 2024 tras 254 programas frente a Óscar Díaz, o la propia Rosa, que este miércoles ha sumado 240 programas.

Así las cosas, la expectación respecto a la próxima entrega es máxima, y más por cómo ha terminado el rosco de Manu y Rosa este miércoles. El primero ha perdido la prueba, de manera que se verá obligado este jueves a pasar por la temida silla azul. Si falla en el reto inicial, podría quedarse a tan solo un paso de superar a Orestes y convertirse en el participante más longevo. En juego, un sulento bote de 2.260.000 euros.

'Pasapalabra', sin rival

Pasa el tiempo, cambia el contexto de las tardes, pero el liderazgo de Pasapalabra es imperturbable. Pese al gran momento que vive La 1, que se ha hecho fuerte en la mañana y ha crecido en horario vespertino, a Antena 3 nadie parece toserle gracias a ofertas como el concurso de Roberto Leal.

Tras El Hormiguero, Pasapalabra es la segunda emisión más vista de septiembre de la televisión en abierto, con un 20,7% de cuota y 1.664.000 espectadores. Se trata de su mejor arranque de temporada de los últimos tres años, subiendo más de 4 puntos respecto a 2024. El top 3 lo cierra otro imbatible de la casa, La ruleta de la suerte, con un 20,9% y 1.466.000 fieles.

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Atresmedia Televisión

Al programa del rosco no le hace sombra desde la pública Aquí la tierra, con un 11,2% de share en septiembre. Y menos Agárrate al sillón, que no termina de despegar en Telecinco y acabó el pasado mes en un 7,9%.

Para alegría de Antena 3, el éxito de Pasapalabra no acaba a las 21:00 horas, cuando Leal se despide del público y le toma el testigo Vicente Vallés. Antena 3 Noticias 2 cerró septiembre en un 18,9% y 1.889.000 seguidores. En suma, los informativos del canal principal de Atresmedia han encadenado 69 meses consecutivos de liderazgo.

Esta milla de oro de la televisión tan difícil de batir la coronan Pablo Motos y sus hormigas. El Hormiguero firmó su mejor estreno de temporada histórico, con un 21,1% de cuota. En septiembre, el espacio más seguido de la televisión promedió un 15,7% y 1.801.000 televidentes.