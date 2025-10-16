Miguel Lago, roto ante un caso de suicidio por 'bullying': "Que garanticen que no maltratan a mi hijo en el colegio"

Durísimo asunto el que se abordó en Y ahora Sonsoles la tarde de este miércoles, 15 de octubre. Una niña sevillana de 14 años que estaba recibiendo acoso escolar se ha suicidado tirándose por el balcón de su casa. En este momento, se están investigando las medidas que tomó el centro para evitar un desenlace así.

La noticia tocó especialmente a Miguel Lago. No es la primera vez que se muestra sensibilizado frente al bullying, pero sí la ocasión en la que se le vio más emocionado. “El acoso no termina en el colegio. Antes te acosaban en el colegio y, si tenías mala suerte, en el parque. Ahora te acosan por redes, por teléfono”.

Acto seguido, procedió a leer los nombres y las edades de otros adolescentes que se habían quitado la vida, rompiéndose a los pocos segundos. “Y la lista no acaba nunca. Llevo cuatro años aquí contigo, Sonsoles, y todos los años tenemos el caso de un niño que salta por una ventana”.

“Nadie sabía nada, no se decía. Les dicen a los padres que podrían haber estado más atentos. Y los padres se sienten la mayor mier… del mundo”, lamentó Lago. “Luego me dicen cosas como que siempre pongo el dedo en los centros escolares”, recordó Miguel.

“Pero es que os dejamos a nuestros hijos todos los días”, señaló el colaborador de Antena 3, mirando, entre lágrimas a cámara. Y de nuevo se derrumbaba: “Pasan más tiempo con vosotros que con nosotros. Y luego saltan por el balcón… Perdón”. “No pidas perdón”, añadió Sonsoles Ónega.

El que fue tertuliano de Todo es mentira denunció que las autoridades “llevan años prometiendo una ley contra el acoso” que no termina de llegar. “Quiero que me garanticen que mi hijo va al colegio y no lo maltratan”, rogó el gallego.

Y, finalmente, Miguel Lago desvelaba por qué esta historia le afectaba tanto en lo personal. “Mi familia ha pasado momentos complicados por el acoso escolar. Mi hija. No a estos niveles, pero lo suficientemente doloroso como para hacer cualquier cosa”, expuso.

“Vengo de cambiar a mi hija, la pequeña, de colegio. No estaba funcionando. No sirve. Por lo menos, tengo la fortuna de poder quitarla de uno y llevármela a otro”, aceptó Lago, lanzando un último mensaje: “No es bullying. Es violencia escolar. Lo dije en El Hormiguero. Igual que hay violencia contra las mujeres, hay violencia escolar”.