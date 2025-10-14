Susanna Griso confiesa su deseo de entrevistar a la Infanta Leonor: "Me gustaría conocer sus valores, no sus opiniones"

Susanna Griso se ha puesto al otro lado este martes, 14 de octubre, para conceder una entrevista a Pablo Motos en El Hormiguero. La presentadora asistía al programa para celebrar los 20 años de Espejo Público y comentar los temas que ocupan la actualidad diaria.

En esta ocasión, no solo ha hablado de su visión sobre cuestiones políticas o relacionadas con el formato que dirige cada mañana, sino que se ha abierto en canal al contar cómo fue su pedida de mano, dejando ver matices de su intimidad. Ha ido más allá, desvelando que cada vez le da menos importancia a las críticas.

"Ahora el PSOE tiene club de fans. Eso hace que no puedas criticar nada porque te sacan la camiseta del club de fútbol. No lo entiendo, este julianismo llevado al mundo de la política nos hace mucho daño. No solo está pasando con el PSOE, evidentemente", manifestaba.

La periodista afirmaba que "hay críticas que una persona con un mínimo de sentido ético tiene que compartir, te tienen que indignar". Se refería a las conversaciones entre Koldo y Ábalos o a los casos de Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez.

Después de expresar su punto de vista sobre la política española, el presentador ha cambiado de tema para conocer cuál sería el invitado ideal para Susanna en su programa. Ha sido entonces cuando la periodista ha confesado que le encantaría entrevistar a la Infanta Leonor.

“Me gustaría conocer sus valores”, a @susannagriso le encantaría entrevistar a la infanta Leonor #GrisoEH pic.twitter.com/JEUbOyMz0h — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 14, 2025

"Creo que ya ha llegado el momento de que empiecen a conceder entrevistas. Y los Reyes también. No sé por qué les tienen tan protegidos en ese sentido", reflexionaba con Pablo Motos.

El conductor de El Hormiguero ha aprovechado para mandar un mensaje a la Casa Real, invitándoles a visitar Espejo Público o su programa. Después, Griso ha manifestado qué le interesa saber sobre Leonor, teniendo en cuenta que tienen que "ser neutrales y no pueden opinar de política".

"Últimamente están recibiendo también muchas críticas por no haber felicitado a María Corina Machado o por el discurso del Rey en la ONU...", explicaba.

Susanna Griso en 'El Hormiguero'. Antena 3

"Me gustaría saber qué visión tiene ella del mundo", reconocía. Además, también ha revelado que "me consta que está muy preparada, que es sumamente educada, muy buena estudiante, muy aplicada. Me gustaría conocer sus valores, no tanto sus opiniones, porque entiendo que está más limitada".

Motos ha confesado que a él le gustaría saber qué cosas no puede hacer, basándose en su edad. "Lo peor para una persona joven que tiene que conocer a otras personas jóvenes es que no pueda", afirmaba.

"Que ella pueda tener la libertad de conocer a alguien sin que todos vayamos a decirle...que ya le ha pasado, le han hecho fotos con compañeros, que eran solo compañeros y se han sentido señalados", apuntaba Susanna.

"Así sería más o menos la entrevista, por si lo estáis escuchando en la Casa Real. Se la hacemos a medias", bromeaba Pablo antes de preguntarle a Griso por su buena relación con el Rey emérito.

La periodista ha revelado que "tuvimos una conversación bastante larga un día, antes del verano, pero en el famoso mensaje que salió, fallé yo". "Estábamos abordando una cuestión que le afectaba directamente y, al mandarme el mensaje, lo comenté en pantalla. Me pudo el que te estén rectificando sobre la marcha", reconocía.