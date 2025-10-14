La respuesta de 'OT 2025' (y Leire) a la publicación de La Oreja de Van Gogh: "Hay que darle muchísimo cariñito"

Noemí Galera y Manu Guix no dan puntada sin hilo. Con el reparto de temas de Operación Triunfo, mandan un rotundo mensaje a La Oreja de Van Gogh después de las últimas novedades que apuntan al regreso de Amaia Montero a la banda musical.

Y es que los concursantes tendrán que interpretar el primer single que sacó Leire Martínez en solitario, Mi nombre, donde hacía referencia a su salida, así como a la relación que tenía con sus compañeros.

De hecho, no solo cantarán el hit de la artista que forma parte del jurado, sino que se subirán al escenario con ella. "2025. Mi nombre, Leire". Con solo escuchar el título, los triunfitos ya sabían de qué canción se trataba.

Una grupal que ha entusiasmado a todos, porque la describen como "un temazo", y que incluso alguno de ellos ya la había pedido. Llega en el momento indicado, justo un año después de que la vasca abandonara el grupo.

"Una semana en la que hay que darle muchísimo cariñito a Leire por cosas, que lo sepáis", confesaba la directora de la academia a los participantes de la edición de este año. Y añadía: "Desde aquí, Leire Martínez, te queremos". Los concursantes también se han volcado con ella, mandando un aplauso a su miembro del jurado

Hace tan solo un día, se desataban los rumores de que Amaia se incorpora como vocalista de nuevo para una gira conmemorativa del veinte aniversario. Pese a que ya se había comentado con anterioridad, se avivaron más con la publicación de La Oreja de Van Gogh en redes sociales: una foto en blanco.

📦🎶 La GRUPAL de la Gala 5 de OT 2025 será “Mi nombre” de @LeireMo 💥SIGUE el REPARTO en DIRECTO 👉🏻 https://t.co/Y1O1NZws7M #OTDirecto14O 💙✨ pic.twitter.com/WxuT5FqhyD — Operación Triunfo (@OT_Oficial) October 14, 2025

Además, no solo han dado esa pista, la que más ha llamado la atención es la frase que han fijado en su perfil: "Solo juntos tiene sentido". Leire, por su parte, todavía no se ha pronunciado al respecto. Pero sí lo hizo la presentadora del formato, Chenoa, durante la gala de este lunes.

Mandó una discreta indirecta a LODVG en la despedida del programa, asegurando que "somos muchos, muy diversos y eso nos gusta". "Los colores", destacaba. Un comentario que contrasta con la publicación de la banda.

Así queda demostrado que el equipo de Operación Triunfo va todo a una, y que la artista no se encuentra sola en esta nueva etapa.

Después de mandarle un saludo a Martínez, Manu y Noemí han seguido repartiendo los otros temas a interpretar en la gala 5. Entre ellos, las nominadas han escogido Ciudad de Papel, de Malú (Judith) y Creo en mí, de Natalia Jiménez (Lucía).