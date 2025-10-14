María Patiño carga contra Terelu Campos en 'No somos nadie': "Si es consciente, sigue siendo muy arrogante"

Las críticas a Terelu Campos no cesan en No somos nadie. En el programa de este martes, 14 de octubre, ha vuelto a recibir una nueva dosis por parte de los colaboradores después de que se negara a responder a preguntas personales a los medios de comunicación.

La colaboradora de Telecinco ha formado parte de un evento organizado por Ausonia por el cáncer de mama. Ha asistido junto a su hija, Alejandra Rubio, que también ha protagonizado un momento de tensión con los reporteros. "Tendrá que defenderse con su programa, porque hoy le han dado una buena hostia", avanzaba Anna Gurguí.

"Patricia Pardo la ha tachado de desubicada y de poca profesional", añadía. Y es que la presentadora de Vamos a ver se ha molestado con la tertuliana del programa porque no ha querido atender a una periodista del medio.

Sobre Pardo, David Insúa ha apuntado: "Me hubiese gustado que hubiese estado así de dura con Lequio cuando se sentó para decir que no iba a hablar. Se le ha visto que le tiene ganas a Alejandra, y sus compañeros, porque las risas en plató han sido elocuentes".

En esta ocasión, Kiko Matamoros ha roto una lanza a favor de las Campos: "Respeto su postura. Vas a un acto que poco tiene que ver con lo que está en cuestión ahora sobre la mesa, y es desviar el tiro sobre la atención".

Una decisión que, para el televisivo, consigue que se hable de una problemática que concierne a todo el mundo."Creo que es acertada su postura hoy, otros días soy el primero que las pongo a parir", concluía.

Sin embargo, María Patiño ha insistido en que el error, por parte de Alejandra, ha sido huir de la prensa en vez de explicarse: "Ha sido una espantada y ha quedado mal". Además, ha hecho hincapié en el tema de la venta de entradas a su obra de teatro.

Los colaboradores de No somos nadie han debatido sobre cuál creen que es el motivo por el que no funciona tan bien. "Terelu es consciente de qué está pasando y que en redes, la publicidad... ", reflexionaba Anna.

Patiño, por su parte, no se ha mostrado conforme con el argumento de su compañera: "No es consciente, porque la he escuchado decir la frase de la relación con su consuegro...Si es consciente, sigue siendo arrogante, y creo que le repercute a ella en negativo".