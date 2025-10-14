La frase de Chenoa en 'OT 2025' tras la publicación en blanco de La Oreja de Van Gogh: "Somos muchos y eso gusta. Los colores"

Casualidad o no, horas antes de la emisión de la gala 4 de Operación Triunfo 2025, con Leire Martínez en la mesa del jurado, La Oreja de Van Gogh lanzaba una misteriosa publicación en sus redes sociales.

Se trataba simplemente de una foto en blanco, pero que podría ser la antesala de un tsunami en el panorama musical español. Porque todos los rumores apuntan al mismo lugar: parece que el grupo anunciará este martes una gira de despedida y que Amaia Montero será la vocalista.

El anuncio se produciría justo un año después de la salida de Martínez del grupo, que se dio en términos no especialmente amistosos. El 14 de octubre de 2024, La Oreja de Van Gogh compartía un comunicado confirmando el cambio de etapa. Comunicado que, por cierto, fue borrado este mismo lunes. En la descripción del perfil de la banda, una misteriosa frase: "Solo juntos tiene sentido".

Seguramente, los seguidores de LODVG, e incluso de OT, esperarían alguna clase de reacción por parte de Martínez en la gala. No la hubo. Con total normalidad, la cantante dio sus valoraciones a los chicos.

Hasta bromeó tras la actuación de Guillo Rist y Guille Toledano, que pusieron al plató en pie con NUEVAYoL de Bad Bunny, señalando que ambos concursantes deberían haber perreado al jurado y no a Chenoa.

Chenoa y las dos nominadas de la gala 4 de 'OT 2025', Judit y Lucía Casani. José Irún

Eso sí, la conductora del espacio de Prime Video cerró la cuarta entrega con una reflexión que no pasó desapercibida. "Por mi parte, deciros que estaremos en Conexión OT de martes a sábado con Miriam al frente, en Prime Video y en directo", empezó diciendo.

"Que tenéis OT. La cara B los domingos a las ocho y, por supuesto, el Canal 24 horas en YouTube. Nada más, quiero mandaros un beso muy grande. Daros las gracias por los comentarios bonitos y, por favor, somos muchos, muy diversos y eso gusta. Los colores. ¡Adiós! Hasta el lunes", concluyó la mallorquina.

Carlos, expulsado

En lo que al desarrollo del concurso se refiere, OT 2025 despidió este lunes a Carlos Fustel, que se jugaba su permanencia frente a Laura Muñoz. La joven se salvó por el 59,3% de los votos, frente al 40,7% que obtuvo su compañero de Academia.

Después de una dramática despedida, a los jueces les tocaba elegir a los nuevos nominados. Fueron María Cruz, Javi Crespo, Judit Garuz y Lucía Casani. María fue salvada por el equipo de profesores, mientras que Crespo se libró de la nominación gracias a sus compañeros. Así, Judit y Lucía quedan en la cuerda floja y a expensas de la decisión del público en la gala 5.