RTVE rinde homenaje a Mayra Gómez Kemp un año después de su muerte con un episodio inédito de 'El Cazador Stars'

Este lunes, 13 de octubre, se cumple un año de la muerte de Mayra Gómez Kemp. Es por ese motivo que RTVE ha decidido rendirle homenaje a una de las personas más queridas de la televisión. Sin embargo, no ha sido con un recopilatorio de sus mejores momentos en la cadena ni con una entrevista que no había salido a la luz, sino a través del concurso El Cazador Stars.

La presentadora del Un, dos, tres fue una de las invitadas al programa que conduce Gorka Rodríguez. Junto a ella, participaron la actriz Kira Miró, el actor Avelino Piedad, y Juan Carlos, conocido en redes sociales como JC Nano. El equipo de celebrities tuvo que hacer frente en esta entrega del programa a La Gobernanta, Ruth de Andrés.

Se trata de un episodio inédito y la última aparición televisiva de la cubana. Una grabación que se realizó pocos meses antes de su fallecimiento. De hecho, en el mes de marzo fue el propio presentador del formato el que anunció que había un episodio donde la actriz aparecía por segunda vez en el programa. La primera fue en septiembre del año 2020.

Con la naturalidad que la caracterizaba, iniciaba el programa presentándose a los espectadores: "En las redes no me conocen de nada, soy Mayra Gómez Kemp. He presentado un programa que a lo mejor les suena: Un, dos, tres. Un besito".

En la entrega de El Cazador Stars se pudo ver cómo bromeaba con sus compañeros: "Ruth, me tienes temblando". Fue entonces cuando su contrincante le dijo: "Aunque vengo a cazarte, no te voy a comer. A ti te llevo a mi casa, nos sentamos las dos en el sofá, vemos la tele y tú me comentas cosas". Y es que la admiración a su figura es más que evidente por su gran trayectoria.

Nuestra Mayra siempre dispuesta a sacarnos una sonrisa. ¡Cuánto la echamos de menos! #ElCazadorStars



➡️ Directo: https://t.co/q0y4jXTMEu pic.twitter.com/kErWfG55lM — El Cazador (@ElCazadorTVE) October 13, 2025

Nacida en La Habana el 14 de febrero de 1948, Mayra Gómez Kemp alcanzó la fama en 1970 gracias a sus primeras participaciones en el concurso ideado por Chicho Ibáñez Serrador. En 1982 fue confirmada como presentadora principal del programa, cargo que desempeñó hasta 1988.

Se convirtió en la primera mujer en ponerse al frente de un concurso televisivo en horario de máxima audiencia. Aunque el formato ha regresado a La 2 este lunes, la idea no es que regrese a la parrilla por el momento, sino que se trata de un hecho puntual para homenajear a uno de los grandes rostros de la televisión.