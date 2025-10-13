Primeras palabras de Lequio tras las acusaciones de Antonia Dell'Atte: "Está todo dicho. Que lo resuelva quien deba"

"Necesito decir una cosa", reclamaba Alessandro Lequio a Patricia Pardo durante la entrega de este lunes de Vamos a ver. El italiano pedía el turno de palabra para defenderse de las últimas declaraciones de su expareja, Antonia Dell'Atte, que ha ofrecido una entrevista en la que lo acusa de malos tratos y cuenta los episodios más oscuros de su relación.

Ha sido entonces cuando el colaborador de Telecinco afirmaba que había "derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente". Y añadía: "Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien deba". Aun así, la presentadora ha insistido en si quería decir algo más, pero el conde no ha querido pronunciarse: "Suficiente".

Aunque Pardo ha dado la oportunidad a los demás tertulianos de poder opinar sobre las últimas informaciones que han salido a la luz sobre su compañero, ninguno se ha atrevido a dar un paso al frente.

No es la primera vez que la modelo denuncia públicamente el comportamiento de Lequio durante los años que estuvieron juntos. De hecho, en el año 2021 hizo públicas las llamadas "cartas de la vergüenza" en La Vanguardia, donde quedaba constancia del maltrato que había sufrido Dell'Atte. Un tema que volvió a los medios por la repercusión mediática del documental de Rocío Carrasco.

Esta vez se restaca su testimonio después de los últimos programas de ¡De viernes!, donde Carlo Costanzia padre habló de su vínculo con Mar Flores, después de que ella explicara que había sido maltratada por él, y desmiente lo que cuenta en su autobiografía. A sus palabras se han sumado las de su propio hijo, que ha preferido no posicionarse con ninguno de los dos.

Sin embargo, la historia de Mar Flores sirvió para poner el foco no solo en su exmarido, sino también en Lequio, con quien mantuvo una relación. Después de toda la vorágine y sin calmarse todavía las aguas, se le ha sumado un nuevo frente al tertuliano: la entrevista de Antonia Dell'Atte en El País.

"La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel" o “Si tú me dejas, te m.., y a tu familia”, son algunas de las palabras que supuestamente le profirió el conde a la italiana y que ha desvelado en la entrevista.