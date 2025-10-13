Muere Mari Ángeles, la hermana de Sonia Monroy, a consecuencia de un cáncer terminal

Sonia Monroy atraviesa uno de sus peores momentos. Su hermana, Mari Ángeles, ha fallecido este lunes, 13 de octubre, a causa de un cáncer terminal. La actriz manifestó el pasado viernes, entre lágrimas, cuál era la situación que estaba viviendo en su intimidad: "Estoy pasando por el peor momento de mi vida, porque la mamá de Alba está con un cáncer terminal. Mi hermana se muere".

Ha sucedido pocos días después de su regreso a España tras su paso por Supervivientes All Stars. Una noticia que ha podido avanzar la revista Semana a lo largo de esta tarde. Todo ello después de que la colaboradora de televisión subiera una historia a sus redes sociales con un mensaje: “Detrás de cada guerrera que cree en sí misma, hay una hermana fuerte que cree en ella primero”.

Su difícil testimonio salió a la luz en Telecinco después de que Sonia acudiera al plató del programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona. Su objetivo era explicar el por qué de su enemistad con Yola Berrocal, después de protagonizar varios enfrentamientos en los últimos días. Confesó que se sentía decepcionada y que el motivo era "muy grave".

Además de explicar que su hermana se encontraba en una situación terminal, desveló que su manager, Yola Berrocal, era conocedora del asunto. "Mi prima estaba destrozada, mi sobrina estaba destrozada...Estaba ilusionada en All Stars, porque cuando una persona pasa por un momento así, no te va a hacer que el dolor desaparezca, pero sí lo alivia un poco", confesó.

"Las ilusioné. Y se lo comenté a Yola, porque este Supervivientes ha llegado en el momento clave, porque estamos en un momento muy duro", reconocía frente a los colaboradores de la cadena. Y añadía: "He hecho un reality con una sonrisa, nunca he dicho lo de mi hermana porque quería que, en plató, mi sobrina estuviera fuerte, alegre...".

Ante la posibilidad de que haya sido idea del programa que Yola Berrocal ocupase el puesto de defensora en vez de algún familiar, dijo: "La productora puede decir lo que quiera, pero Yola no me ha respetado como mánager y yo tengo el derecho de decidir quién me defiende".

"Ella sabía lo importante que era para mí que mi prima y mi sobrina estuvieran en plató. Mi sobrina se lo pidió al ver lo que estaba haciendo, le dijo que no fuera y que le dejara ir a ella", sentenció.

El fallecimiento de su hermana supone un nuevo varapalo para Sonia, que ya tuvo que vivir la muerte de sus padres y de sus otros dos hermanos: Frank Monroy y DJ Peter Mc.