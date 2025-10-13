Marta Flich, sin filtros sobre la crispación política en 'Al cielo con ella': "Ahora estamos en el meollo. La gente no es gilipo..."

Marta Flich, en el inicio de temporada de 'Al cielo con ella'. RTVE

Marta Flich fue una de las encargadas de inaugurar la segunda temporada de Al cielo con ella, que dio el pistoletazo de salida este domingo en La 2, estrenando día de emisión. La periodista cumple esta semana un mes al frente de Directo al grano, el magacín vespertino que presenta junto a Gonzalo Miró en La 1.

Entre otros asuntos, Henar Álvarez y ella reflexionaron sobre la crispación de la sociedad actual. La presentadora de la segunda cadena de TVE planteó si "estamos crispados" o si "tenemos motivos para estarlo". Y la invitada lo tenía claro.

"Yo creo que para que haya un crispado tiene que haber un crispador. Creo que la sociedad está reaccionando. Nos estamos dando cuenta de que la política es la gestión, no solo 'los Koldos'. La gestión. La política gestiona recursos y hay dos maneras de gestionar los recursos", aseguró la economista.

"La primera, pone al ser humano en el centro y se trabaja para el ser humano. En la segunda, el neoliberalismo y la economía están en el centro, con los intereses de unos pocos. Y, los valores, a la mier...", señalaba Flich, destacando "la diferenciación" de ambos modelos.

"Sí que nos estamos dando cuenta. Antes nos crispábamos por cosas más sensacionalistas. Ahora estamos en el meollo. La gente no es gilipo..., Henar. Aunque nos lo hagamos". aseguró, tajante, la entrevistada de Al cielo con ella.

Según Marta, "a veces nos pueden confundir", o podemos acudir "a fuentes que no sean correctas". O a las redes sociales, controladas por "una multinacional norteamericana, con algoritmos que te sesgan determinados contenidos".

Pero, por lo general, "cuando la información nos llega", el espectador "es inteligente y sabe elegir". "Por eso es tan importante TVE", la que fue copresentadora de Todo es mentira durante seis años.

Su marcha de 'TEM'

Precisamente, sobre su salida de Todo es mentira, también se sinceró en esta entrevista con Henar Álvarez. "No me fui para arrancar mi propio proyecto, porque no lo tenía", confesó Marta Flich, mientras la conductora aplaudía el hecho de que se hubiese "tirado a la piscina".

"Sí, además que me fui de Todo es mentira, que les va fenomenal, en un momento que todavía les iba mejor. Nos iba. Me incluyo", explicó, solo que consideró que su "rol" en el programa de Risto Mejide "no iba a seguir creciendo".

"Necesitaba tener más identidad. La vida me pasó por encima y dije: 'Hay que dejarlo'. Y a partir de ahí me surgieron distintas reuniones para preguntarme qué me apetecía", expresó, además de halagar el rumbo que ha tomado la pública: "Es como que han abierto las ventanas, entra oxígeno por todos lados".