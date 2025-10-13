Carlota Corredera, rotunda contra Terelu en 'No somos nadie': "Que alguien que os quiera os ilumine un poquito"

No es de extrañar que los colaboradores de No somos nadie se dirijan contra la que fue su compañera de plató en Telecinco: Terelu Campos. Desde que salió a la luz la autobiografía de Mar Flores, en la que narraba haber sufrido malos tratos por parte de Carlo Costanzia, los colaboradores de TEN se volcaron con la modelo, denunciando la violencia de género.

Muestran una lección aprendida y siguen el camino que emprendieron de la mano de Rocío Carrasco en su momento. Sin embargo, a todos ellos les sorprendió la actitud de la hija de María Teresa Campos, que desde un inicio mostró su apoyo a Costanzia e, incluso, posó en el photocall de su cumpleaños junto a él.

Después de las declaraciones de Carlo Constanzia hijo en ¡De viernes!, en las que confiesa haber avisado a su padre de lo que escribió Mar Flores en sus memorias para que tomara las medidas correspondientes, los tertulianos se han vuelto a poner las manos sobre la cabeza. Una de ellas, Carlota Corredera, que no ha dudado en mandar un contundente mensaje a Terelu Campos.

"Le quiero decir algo a Terelu, porque también es responsabilidad de una periodista como yo, que tiene este altavoz, decir determinadas cosas", avanzaba la colaboradora de No somos nadie durante este lunes. Ha puesto el foco en el día 20 de octubre: "Terelu, a ver qué pasa. Vuelve Rocío Carrasco".

"A ver qué le parece a cualquier persona que tú hayas dicho, cuando todos te señalamos por esa foto y por tu comportamiento como colaboradora/consuegra con Carlo Costanzia padre...", añadía.

Carlota a Terelu: "¿borramos el dolor de las mujeres? ¿qué hacemos con las mujeres que han maltratado hace 30 años? que alguien que os quiera os ilumine un poquito".#NoSomos13O pic.twitter.com/rjiAvDDMcO — TEN TV (@TENtv) October 13, 2025

Además, ha cuestionado una de las últimas declaraciones de la colaboradora de ¡De viernes! "He tardado en procesar lo que dijiste el otro día: mi hija y yo no tenemos nada que ver con lo que pasó hace treinta años. ¿Qué significa eso, Terelu? ¿Te da exactamente igual si Mar Flores es una mujer maltratada?"

Y añadía: "¿Qué significa que lo que pasó hace treinta años a ti y a tu hija no os incumbe?, ¿Borramos el dolor de las mujeres, los delitos?¿Tú eres consciente de lo irresponsable que has sido diciendo eso?" Un discurso de Corredera que no ha terminado ahí.

Carlota Corredera en 'No somos nadie'. Canal Quickie

"¿Qué hacemos con las mujeres que maltrataron hace treinta años?¿Les decimos que su dolor ha prescrito?¿Y con las amigas que tienes que ya hace treinta años padecían malos tratos? Es muy peligroso ese discurso, de verdad. Que alguien que os quiera os ilumine un poquito", sentenciaba.

"Salís en prime time y salís muchas horas en Telecinco. Tenéis también responsabilidad con las cosas que decís. Me parece muy bien que te quieras llevar bien con tu consuegro, pero aquí hay un problema, que es un delito, no de protocolo ni de desavenencia matrimonial", reflexionaba Carlota.