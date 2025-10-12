Emma García interrumpe 'Fiesta' por un enfrentamiento entre Makoke y Sergio Garrido: "Nos calmamos"

Momento tenso el que se ha vivido esta tarde del 12 de octubre en Fiesta. Emma García ha tenido que intervenir después de que dos de sus colaboradores, Makoke y Sergio Garrido, se enzarzaran en una incómoda discusión.

Todo surgía tras la visita del paparazzo, quien contaba que había tenido una conversación de 20 minutos con Felipe Juan Froilán de Marichalar, sobrino del Rey.

En esta plática, Garrido habría hablado con el hijo de la infanta Elena sobre su hermana Victoria Federica, así como de su vínculo con Juan Carlos I y la relación con Miri Pérez-Cabrero, entre otros asuntos.

Lo que parecía un momento de exclusiva en la que Garrido detallaba esos 20 minutos conversando con Froilán de forma distendida terminó en una fortísima discusión con Makoke.

La tertuliana no pudo evitar saltar para rebatir al paparazzo y ponía en duda la presunta conversación con el primo de la princesa Leonor. “No me creo nada de lo que diga este hombre”, afirmaba contundentemente la modelo.

Makoke y Sergio Garrido en 'Fiesta'. Mediaset

Garrido no dudaba en mostrarse muy molesto ante el testimonio de su compañera de tertulia. De hecho, acusó a la maniquí de enviar un mensaje a Froilán hablando mal de él.

Makoke se defendió. “Le he escrito: ‘¿Es verdad que le has dado una declaración a Garrido?’ ¿Eso es hablar mal?”, cuestionaba la modelo, señalando que el paparazzo estaba intoxicando y dando “informaciones que no son de verdad”.

Tras tildar de “mentiroso” a Garrido y que éste no tenía ningún tipo de “credibilidad”, el colaborador se puso en pie para encararse con la panelista y lanzarle una clara advertencia.

Plató de 'Fiesta'. Mediaset

“No he mentido en mi vida. Soy un profesional. ¿Tú qué haces? Si tú pones mi trabajo por tierra, yo voy a poner el tuyo, ten cuidado. ¡No te lo permito!”, exclamaba elevando el tono de voz.

El ambiente estaba caldeado y Emma García tuvo que intervenir. “¡Podemos calmarnos un poco o me altero yo también! ¡Por favor!”, pedía con un claro tono de autoridad, al ser la conductora del magacín.

La presentadora mandaba a Sergio Garrido a su sitio y no dudó en preguntar a los implicados si su conflicto venía de antes. “¿Habéis tenido en algún momento un enfrentamiento?”, quiso saber la de Ordizia.

Makoke dejaba caer que sí, pero sin entrar en detalles. “Como yo lo he vivido en mis propias carnes, no le tengo credibilidad como informador”, expresaba, provocando que el paparazzo reaccionase de la misma manera virulenta. Al ver que el conflicto era de largo alcance, Emma García volvió a intervenir y dio por cerrado el debate.