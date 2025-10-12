Afra Blanco, rotunda sobre la crisis de la vivienda: "Defender la intervención es pura obligación democrática"

laSexta Xplica, por segundo fin de semana consecutivo, ha abordado la crisis de la vivienda. En esta ocasión, se ha querido mostrar distintos fenómenos que ponen el foco sobre la odisea que supone encontrar un alquiler digno.

Entre los asuntos que ha abordado el programa presentado por José Yélamo, ha estado el de la compra de casas por trozo, adquiriendo habitaciones. Aunque legalmente no es posible tener dichos habitáculos como propiedades independientes, es posible tenerlos gracias a la figura del proindiviso (copropiedad).

El concepto de copropiedad, reconocida por la nueva Ley de Vivienda, está sirviendo para este fenómeno. El programa mostraba cómo se estaba alquilando un sótano por 1.800 euros, donde residían tres compañeros de piso.

“Están troceando las viviendas para exprimir más a los inquilinos y tener así más beneficios económicos. Los salones los están convirtiendo en habitaciones. Los cuartos grandes los están partiendo en dos y así tener más inquilinos. Están convirtiendo garajes y locales en apartamentos”, denunciaba Víctor Palomo, abogado CAES.

Ante esta realidad, Afra Blanco no dudaba en cargar duramente contra las grandes empresas propietarias y los fondos buitre. “Lo curioso de todo esto es que aquellos que defendemos la intervención de la vivienda”, comenzaba hablando la sindicalista.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“Porque está en manos de grandes propietarios, fondos buitre y defraudadores fiscales. Esto no va con los pequeños propietarios lo que estoy diciendo. Esas grandes compañías nos dicen que esto es ideología”, proseguía.

“Entonces, destinar el 70% del salario a pagar la vivienda es pura ciencia económica”, ironizaba la activista.

Sabela Sáenz y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“No deja de ser llamativo que ahora estemos hablando de intervenir, como si esto fuera algo nuevo. El mercado ya viene intervenido, en beneficio por y para unos pocos. ¿O acaso qué son esos beneficios fiscales para los grandes tenedores?”, cuestionaba.

“¿O acaso qué ese parque de vivienda pública que antes se ha mencionado de los ayuntamientos que se han vendido a los fondos de inversión? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tipo de edificios que se construyen para tener beneficios y no para la gente?”, continuaba.

“Eso no deja de ser intervención, aunque lo traten de disfrazar de libertad. Es la libertad de los fondos buitre para comprar edificios enteros, la de los grandes tenedores (insisto que no tiene que ver con los pequeños inquilinos) para inflar los precios de la vivienda y que condena a los jóvenes a seguir viviendo donde hicieron la Primera Comunión”, expresaba.

“No están defendiendo que sea un derecho tener una vivienda, sino que la tengas que pagar y lo tengas que hacer un precio muy caro. Defender la intervención no es capricho ideológico, es pura obligación democrática. Intervenir para privar de un derecho a una mayoría. Está siendo un abuso”, concluía.