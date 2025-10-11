El consejo de Noemí Galera a los concursantes de ‘OT 2025’: “Dejad las corazas, la verdad conecta con la audiencia”

Noemí Galera ha vuelto a sacar su labor como directora de la Academia de Operación Triunfo con un mensaje directo a los participantes: deben ser más espontáneos delante de las cámaras. Así lo ha señalado en una larga charla a los concursantes de OT 2025.

En cada edición, Galera ha lanzado sus clásicas charlas en las que enseña a los aspirantes a enfrentarse al miedo escénico, a cómo tratar con artistas veteranos o consagrados o cómo recordar que están también en un reality que, como sucede con Gran Hermano, se está grabando durante 24 horas.

Todo surgía por una pregunta de María Cruz. “Me da la sensación desde fuera de que os estáis poniendo muchas corazas y creo que es porque venimos de una edición muy cercana y creo que es porque estáis muy pendientes de lo que van a pensar fuera”, expresaba.

Galera insistía en que los concursantes deben ser más espontáneos. “No hay que esconder nada, las cosas cuando intentas esconderlas creo que es peor, se tienen que decir las verdades”, recomendaba.

“La televisión tiene una cosa maravillosa que es que te acerca muy rápidamente a la gente y una vez te dejan de enfocar 'adiós' con la manita”, advertía, recordando que la cámara “detecta la verdad”.

Noemí Galera con los participantes de 'OT 2025'. Prime Video

“Por eso decimos la importancia de transmitir y todo el rollo. La gente en su casa se da cuenta de todo, entonces no intentéis esconder cosas que sean normales”, aconsejaba.

“Es muy difícil, desde fuera se ve de una manera, yo tampoco sé cómo estaría si estuviera aquí metida todo el rato. Yo ahora salgo de aquí y me voy a mi casa, vosotros no. Pero no me gustaría que os preocuparais de algo que no podéis controlar”, recomendaba.

La directora era consciente de que no es sencillo y recordaba lo vivido en la edición de 2023. “Tuvo un inicio y tampoco fue fácil porque la gente necesita conocerse, encontrar su sitio, necesita acoplarse a las rutinas que tiene este programa, necesita acoplarse a la manera de trabajar, a los profesores”, explicaba.

“Ya sabíais a dónde veníais, lo que pasa es que no sois conscientes de la magnitud que tiene esto y de la tensión y la presión que este programa tiene y genera en los participantes”, reflexionaba.

Galera señalaba que estos toques de atención eran consejos de vida y que no tenían otra intención. “Ni somos el enemigo, ni venimos aquí y hacemos un papel. Esto es así y nosotros daremos hasta lo que vosotros queráis y os ayudaremos hasta donde vosotros queráis y la relación que tengamos luego fuera será otra totalmente diferente”, recordaba.

En ese sentido, la directora de la Academia concluía señalando lo importante que era “dejarse llevar”. “La cagaremos 150.000 veces, yo la cago cada día”, confesaba.

“Cuanto más naturales seáis, la gente que os va a comprar vuestra música, la gente que os va a seguir, que va a comprar la entrada de vuestro concierto sea pequeño, mediano o grande es la gente que os va a conocer aquí y se va a enamorar de vosotros como artistas, pero como personas”, argumentaba.