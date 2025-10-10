Vuelco a los fines de semana de TVE: 'Versión Española' y 'Al cielo con ella' estrenan nuevo horario en La 2

Televisión Española introduce cambios en sus sábados y domingos. La cadena pública ha anunciado nuevo horario tanto para Versión Española como para Al cielo con ella, dos de sus apuestas para el fin de semana de La 2. Un movimiento enfocado a que exista un equilibrio de contenidos entre La 1 y la cadena cultural.

Cayetana Guillén Cuervo abandona el domingo y se muda al sábado con su histórico formato de cine, que el 11 de octubre arrancará nueva etapa a las 22:00 horas, con la película Els Encantats. La cinta dramática está dirigida por Elena Trapé y está protagonizada por Laia Costa y Daniel de Prada.

La emisión, como siempre, incluirá el coloquio de Guillén Cuervo con la directora y los protagonistas. El largometraje cuenta la historia de Irene, una mujer que, tras su separación, se refugia en el pequeño pueblo donde pasó su infancia, abrumada por la primera separación de su hija.

Así las cosas, el programa cinematográfico evitará competir con La 1, que los domingos también ofrece cine en el prime time, dentro del contenedor La película de la semana. Y casi siempre con buenos resultados, con cuotas de pantalla por encima del 10%. Ahora, Versión Española rivalizará con Cuánto, cuánto, cuánto, el nuevo programa que presentan Eva Soriano y Aníbal Gómez.

El hueco de Versión Española los domingos lo ocupará otra oferta de estreno, Al cielo con ella. El espacio capitaneado por Henar Álvarez vuelve con su segunda temporada el próximo 12 de octubre, a las 22:30 horas. Además, con doble ración y plató renovado.

Cayetana Guillén Cuervo y el elenco de 'Els Encantats'. RTVE

Se trata de un formato que ha ido creciendo poco a poco dentro de la Corporación, pues hay que recordar que empezó sus emisiones en RTVE Play y a partir de la entrega 13 saltó a la televisión lineal, a la noche de los sábados de La 2.

La primera entrega de esta nueva tanda tendrá como invitada a Ana Belén, que presenta su último trabajo, Vengo con los ojos nuevos, seguida de Leticia Dolera, directora y protagonista de la serie Pubertad. La actriz reflexionará con Henar sobre dilemas éticos y la educación de los jóvenes.

En la segunda, Álvarez recibirá a Fran Perea, un actor que formó parte de una de las familias más famosas de la televisión, Los Serrano. El músico presentará su nuevo single, Tu aire, y contará cómo es ser una auténtica estrella en Finlandia.

Además, Marta Flich visita a la cómica para contar lo que se cuece detrás de las cámaras de uno de los programas que mejor está rindiendo en las tardes televisivas, Directo al grano, formato que conduce en La 1 junto a Gonzalo Miró.