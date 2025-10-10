Boing cumple 15 años en antena: una celebración por todo lo alto y los hitos de la cadena más vista por los niños

Boing cumple 15 años en antena por todo lo alto, con un gran evento que incluirá juegos, música, baile y divertidos retos para disfrutar en familia. Los asistentes podrán disfrutar del preestreno de la primera entrega de la nueva temporada de La casa de los retos, con David Moreno, y el visionado de capítulos inéditos de Doraemon, El asombrosamente extraño mundo de Gumball, así como el tráiler exclusivo de Lego Ninjago.

La cita será la mañana de este sábado, 11 de octubre, en Kinépolis Ciudad de la Imagen Madrid. Para celebrar estos tres lustros de emisiones, y sus cuatro años como la cadena más vista por los niños, las familias invitadas, cien de ellas ganadoras de un concurso realizado a través de un app, podrán realizar diversas actividades.

Por ejemplo, hacer las pruebas más emblemáticas de La casa de los retos, pintarse la cara como Doraemon y ganar una mochila personalizada, experimentar con construcciones de Lego Ninjago, o maquillarse como toda una Monster High.

Boing, canal favorito de los niños

Boing acumula en 2025 cuatro años de liderazgo entre los espectadores infantiles, con una media este año del 13,2% de share entre el público de 4 a 12 años, su segundo mejor dato anual en la historia del canal, con más de 5 puntos de ventaja sobre su rival (7,8%).

Javier López Cuenllas, director de Antena de Mediaset, señala que “Boing es un regalo para Mediaset España. La posibilidad que se nos brindó hace 15 años de poder construir un canal para los más pequeños del hogar ha sido una satisfacción y a la vez un auténtico reto todos estos años”.

David Moreno, presentador de 'La casa de los retos'. Mediaset España

A lo largo de estos 15 años de trayectoria, el canal infantil de Mediaset España ha registrado una marcada evolución al alza en sus audiencias, pasando del 1,7% de share alcanzado en 2010, su primer año de emisiones, al 13,2% que acumula en los primeros nueve meses de 2025 entre los espectadores de 4 a 12 años. Además, en el segmento de público de niños entre 4 y 9 años asciende al 15,8%.

“Todos estos años hemos emitido series, películas y programas de la mayor calidad en un entorno regulado y seguro de la televisión y sería injusto hacer una relación y olvidarnos de algunos de ellos”, indica López Cuenllas.

Y pone sobre la mesa el logro de La casa de los retos, “el programa de producción propia más visto entre los niños”: “Es gran acierto y un gran producto de calidad que los niños aprecian y al que acuden fielmente a ver en su cita habitual”.

La casa de los retos es el concurso de producción propia más visto en la historia de Boing, con una media del 17,4% de share en el público infantil en su última edición.