Silvia Intxaurrondo, alto y claro: "Nunca me ha llamado un jefe de prensa o un político personalmente para quejarse"
El programa 'En Primicia' recibió a la presentadora de 'La Hora de La 1' en el estreno de su segunda temporada.
Silvia Intxaurrondo fue una de las protagonistas del estreno de la segunda temporada de En Primicia. Lara Siscar entrevistó a la presentadora de La Hora de La 1, un espacio que contó con la participación de rostros como Iñaki Gabilondo, todo un maestro para la periodista, o Mónica Sanz, de Noticias Cuatro, una de sus mejores amigas.
En determinado momento de la charla, Siscar señaló: "Los partidos o sus representantes a veces llaman a los periodistas para quejarse de una entrevista, para pedir cierto tono o para colocar argumentario". Así, quiso saber si en algún momento Intxaurrondo había recibido esta clase de toque de atención.
Y ella respondió tajante: "Nunca en la vida me ha llamado ni un jefe de prensa ni un político para decir: 'Oye, te has pasado con esta entrevista'. Nunca". Eso sí, a los pocos segundos matizó: "No te digo que no hayan llamado a otros para que me trasladen el mensaje a mí. Digo que a mí, personalmente, nunca".
Por otro lado, Lara se interesó por la importancia que le da a las audiencias la comunicadora vasca. La pregunta fue directa: "¿Cuánto te importa ser líder de las mañanas?". Cabe recordar que La Hora de La 1, junto a Mañaneros 360, se encuentra en un momento imbatible de cifras, desmarcándose de sus principales competidoras, Susanna Griso y Ana Rosa Quintana.
"Mira, yo recibo todos los días las audiencias una vez empieza el programa. Si el programa empieza a las ocho menos diez, yo a las ocho y cinco o y diez tengo un primer avance de audiencia", desvelaba la conductora del matinal de La 1, reconociendo: "Quien diga que no le importa la audiencia, pues tiene suerte".
🗣 “Quien diga que no le importa la audiencia, tiene mucha suerte. A mí me importa mucho. La televisión pública tiene que ser competitiva.”@SIntxaurrondo lo cuenta #EnPrimicia— La 2 (@la2_tve) October 8, 2025
🔴 Sigue el programa en directo: https://t.co/FN46sh2vTU pic.twitter.com/AB75Uzz0nY
"A mí me importa, y mucho. La televisión pública tiene que ser competitiva. No vamos a hacer una tele en la que digamos: 'Oye, yo hago información aunque no la vea nadie'. No", negó Silvia, rotunda. La coordinadora de redacción de La hora de La 1, Isabel Otero, lo corroboraba.
Además, Otero reveló que el programa no cambia drásticamente su escaleta en función de lo que suceda en Espejo Público o El programa de Ana Rosa, pero sí está ojo avizor a quién da la noticia antes.
"Soy muy competitiva. Nos enfrentamos a gente que sabe hacer televisión y que la ha estado haciendo durante mucho tiempo. Que conoce las claves de la tele. Por eso es importante que nosotros ofrezcamos un buen producto televisivo", aceptó Silvia, que agregó que ha tenido que rectificar una información en numerosas ocasiones y que no se le caen los anillos al hacerlo.