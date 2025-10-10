Primer vistazo al Benidorm Fest 2026: TVE vuelve al necesario equilibrio entre los cabezas de cartel y los artistas emergentes

La espera terminó la tarde de este jueves, 9 de octubre. El Benidorm Fest 2026 ya tiene a sus 18 concursantes oficiales. Televisión Española lo anunció dentro de un contexto impensable hace ahora un año. Con la ya anunciada retirada de España del próximo Eurovisión si Israel participa.

Sus nombres son Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, KU Minerva, Luna Ki, Julia Medina & María León, Mayo, Mikel Herzog Jr., Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis y Tony Grox y Lucycalys.

Capisci el mensaje que la Corporación ha querido enviar con la selección del concurso alicantino. Alejado de perfiles como Melody o Sonia y Selena, el Benidorm Fest quiere existir por sí mismo, más allá del certamen organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER).

Por ello, nos topamos con el cartel más amplio (18 frente a los 16 de 2025) y, sobre todo, el más local de las últimas ediciones. Y a la vez con conexiones con Latinoamérica. Miranda! es uno de los grupos más conocidos de Argentina; María León, una de las cantantes más prolíficas de México.

Los primeros unirán fuerzas con un viejo conocido del programa, Óscar Ferrer de Varry Brava, con su proyecto bailamamá, mientras que la segunda será pareja artística de Julia Medina, ex de Operación Triunfo 2018. Precisamente, la última edición del formato de Gestmusic que sirvió de preselección eurovisiva.

Miranda!, junto a la cantante Tini. Sony Music

La cuota triunfita, que no existió el año pasado, se agranda con uno de los artistas con más identidad de OT 2023. Se trata de Álvaro Mayo, ahora conocido artísticamente solo como Mayo.

Por cierto, los dúos, modalidad inédita hasta ahora, no terminan ahí. También participan en el Benidorm Fest Dora (la hija de la recordada Bimba Bosé) & Marlon Collins, y Tony Grox & Lucycalys, que proponen una fusión de "flamenco, electrónica y pop contemporáneo".

Como cada año, el concurso será altavoz de artistas emergentes como Asha, Atyat, Greg Taro, Kenneth o Rosalinda Galán. Además, TVE ha convencido a un archiconocido del pop patrio, Funambulista. O a una banda tan bien posicionada en el circuito independiente como es Kitai.

Muy reclamada por los seguidores del formato, Luna Ki vuelve al Benidorm Fest tras retirarse en 2022 por no estar permitido utilizar el autotune que incluía su propuesta, Voy a morir. Y Reys, de Miss Caffeína, con el grupo The Quinquis.

Álvaro Mayo, en un foto promocional. GTS

Poco tinte eurovisivo en el cartel, excepto por dos pequeños guiños a nuestra historia en el festival. En ambos casos, de la mano de dos hijos de representantes. Son Izan Llunas, hijo de Marcos Llunas, abanderado de 1997, y Mikel Herzog Jr., hijo de Mikel Herzog, que representó a España en 1998. Y ahora está de nuevo en el ruedo televisivo por su exitosa participación en Tu cara me suena este año.

Como cada año, habrá que esperar al lanzamiento de las canciones, que se producirá el 18 de diciembre. Ese día también se conocerá al comité encargado de seleccionarlas. Eso sí, el listado de participantes ya contiene reclamos potentes para distintos públicos.

Cabe recordar que el plazo de inscripción se abrió el 5 de junio, en una situación enrarecida respecto a Eurovisión por el antepenúltimo puesto de Melody en el festival de 2025 y la tensión por Israel.

Sin embargo, el proceso se cerró el 24 de septiembre, unos diez días después de que RTVE anunciase su retirada del festival europeo en caso de que participase el estado israelí. A todas luces, la decisión parece haber influido para bien en el poder de convocatoria: de las 870 propuestas, 350 fueron recibidas en las últimas 24 horas.