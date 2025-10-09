El Monaguillo paraliza 'El Hormiguero' para anunciar su fichaje por 'La Voz Kids': este será su rol en el talent infantil

Este miércoles, entre broma y broma con Ana Mena y Pablo Motos, El Monaguillo confirmó en El Hormiguero su nuevo proyecto profesional de la mano de Antena 3. El cómico ha fichado por La Voz Kids, en una nueva edición que previsiblemente aterrice en la cadena en la primavera de 2026.

La noticia la dio interrumpiendo la entrevista de Motos a Mena. La cantante comentó que estaba grabando la próxima temporada del talent show infantil. "¿Tienes pique con alguno?", quiso saber el presentador de Atresmedia.

"Sí, porque nos bloqueamos. Ahí sí hay pique. No nos duran mucho, porque la competencia es sana, ya sabes. Y, al final, son niños. Con los niños te mueres, te derrites. No puedes hacer más que flipar con ellos. Pero hay un bloqueo que sí ha dolido", señalaba la coach.

Pablo reparaba en que Monaguillo le "estaba diciendo algo". "No sé si se puede decir, pero, sí, soy nuevo fichaje de La Voz Kids", anunciaba el colaborador del formato de 7yAcción. "Monaguillo, discúlpame un momento, ¿hay algún programa de Antena 3 en el que no salgas?", bromeó el conductor.

"Me queda solamente El Tiempo, pero a [Roberto] Brasero no le echan de allí ni con agua caliente", ironizó el malagueño, y la invitada le preguntó si había capitaneado las Campanadas alguna vez. "Es que el traje de la Pedroche no me entra", añadió Monaguillo.

Pablo Motos, Ana Mena y El Monaguillo, en 'El Hormiguero' este miércoles. Atresmedia Televisión

Más allá de los chistes, el rostro del grupo de San Sebastián de los Reyes desveló que asumiría la labor que hasta ahora desarrollaba Juanra Bonet en el backstage. Es decir, "estoy con los niños, dándoles paso para subri al escenario, quitarle los nervios, recibirlos después...".

Pablo Motos se mostraba incrédulo: "¿Tú?". "También estás cuando saben si siguen o no", añadió Ana Mena. "Estoy disfrutando muchísimo", reconoció el actor de Marbella.

Adiós a Juanra Bonet

Así las cosas, Juanra Bonet causa baja como presentador de La Voz Kids entre bambalinas. El comunicador desarrollaba esta tarea desde que el programa se emite en Antena 3. Es decir, desde 2019.

El catalán lleva ligado a Atresmedia desde 2014, cuando se puso al frente de ¡Boom!. Después, ha capitaneado ¿Quién quiere ser millonario?, El círculo de los famosos, Atrapa un millón o Traitors España. Actualmente, es el presentador de Juego de pelotas, concurso de emite Antena 3 en el prime time del miércoles.