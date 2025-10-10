Juan del Val, sobre los mensajes de Koldo y Ábalos: "Es tan chusco y tan lamentable que no se te ocurren palabras"

Este jueves, 9 de octubre, los famosos tertulianos de El Hormiguero han vuelto a visitar el programa para analizar los temas de actualidad de la semana. Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo se han unido a Pablo Motos en la mesa de debate, donde han encontrado puntos en común.

En esta ocasión, se han centrado en la clase política española, tras el discurso de José Sacristán, que defendía que el debate público era cada vez más torpe y cutre. Las novedades del Caso Koldo han vuelto a ocupar parte del programa, dando paso a la opinión de los presentes en el prime time de Antena 3.

Juan del Val ha sido el primero que se ha lanzado a la piscina. El colaborador ha intervenido tras conocer los mensajes que han salido a la luz entre el asesor político y José Luis Ábalos sobre una supuesta caja B y el trasteo de dinero. "Todo lo que digamos es tan chusco y tan lamentable que no se te ocurren palabras, te dan ganas de reír, otras de llorar...", manifestaba.

Sobre Ábalos, Juan del Val recuerda que "a este señor, Sánchez lo vuelve a meter en las listas". "Todo esto queda como Torrente, pero estamos hablando de la persona que es, a la que Pedro Sánchez le cesa sin dar explicaciones y luego le vuelve a meter. Su sucesor está en la cárcel", insiste.

Nuria Roca no se ha quedado atrás al expresar su visión. "No sé si el presidente del Gobierno era consciente de todo. Imagínate que no lo sabe, lo mínimo que puedes hacer es pedir disculpas por no saberlo, viendo lo que está saliendo. Aún no hemos escuchado absolutamente nada", reflexionaba.

Cristina Pardo, Tamara Falcó y Pablo Motos en la tertulia de 'El Hormiguero'. Antena 3

Y añadía: "Recojo la palabra que ha dicho José Sacristán: insolente. La clase política se está convirtiendo en gente insolente, que no empatiza con el resto de la gente. Ellos están trabajando porque nosotros les hemos votado". "Alguna responsabilidad también tenemos nosotros", compartía.

Del Val también se ha hecho eco del mensaje del actor que ha visitado este jueves El Hormiguero. "La responsabilidad del ciudadano. Se ha hecho de una manera perversa, pero que todos hemos comprado, cuando se ponen bandos, todos entramos en la trampa y eso es lo que les mantiene vivos", decía.

"Es lo que elimina el sentido crítico de las personas, o el partido o la ideología con la que tú simpatizas. Tenemos responsabilidad todos a la hora de no denunciar esto", analizaba. Pablo Motos ha apoyado su punto de vista: "Lo más grave que ha hecho este Gobierno es enfrentarnos y les conviene tenernos enfrentados".

Además, el presentador aseguraba que "no hay semana que no pase algo para que te puedas enfadar". "Hay un punto donde vale todo", concluía.

Sobre la estrategia de Pedro Sánchez, con referencia a Vox, Juan del Val revela cuál cree que es la que utiliza el Presidente: "Yo tengo que crear un malo, un enemigo. Y me tengo que defender del enemigo: votadme, que viene el enemigo".