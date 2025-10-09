José Sacristán, sobre la política española: "Hay algo cutre, barriobajero e insolente, tanto por un lado como por otro"

José Sacristán cierra la semana en El Hormiguero. El actor ha presentado su nueva obra teatral, El hijo de la cómica, con la que visitará diferentes ciudades de España. Durante su entrevista, Pablo Motos ha querido conocer cuál es su opinión sobre la situación social y política del país en estos momentos. Él ha respondido con una visión que no ha dejado indiferente a nadie.

"Me disgusta lo cutre del debate público, que no tiene ni siquiera grandeza trágica. Hay algo barriobajero, hay algo cutre, hay algo insolente, tanto por un lado como por otro. Sobre todo, el empobrecimiento del debate", analizaba el director.

El intérprete ha explicado que le preocupa porque "no nacen de forma espontánea, estos representantes de la vida pública han sido elegidos por nosotros". "¿En qué punto esta cutrez, prácticamente rozando un analfabetismo o de poca sensibilidad cultural, no nos está reflejando a los de a pie?", cuestionaba.

Reflexionando sobre el mismo tema, añadía: "¿En qué punto nosotros somos los que jaleamos lo más innoble del comportamiento de estos representantes nuestros? En ocasiones, es tan insolente la evidencia que no me atrevo a pronunciarla para no herir susceptibilidades, pero me preocupa lo torpe". "Un debate público lamentable", sentenciaba.

El presentador ha intervenido en su discurso para apuntar que "parece que no hay límite hasta la semana que viene". "Hay una retórica perversa, por eso lo que me preocupa es que cuanto más torpe, perverso o inoperante a opinión de unos, son los que están satisfaciendo la parte más innoble de su propio electorado", compartía Sacristán.

💬 "Me preocupa el empobrecimiento del debate", José Sacristán reflexiona sobre la situación en España #SacristánEH pic.twitter.com/QvXUQ77utO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 9, 2025

"Veo jalear y aplaudir unos comportamientos que me parecen deleznables. Sobre todo, lo que no me gusta es cuando la izquierda entra al trapo. Eso, no. Como dice Javier Cercas: el cinismo no le sienta bien a la izquierda", sostenía.

Motos ha querido indagar más sobre su perspectiva: "¿No te da la sensación de que no iremos a votar ilusionados? Que iremos a elegir entre lo malo y lo peor... ". "No creo que debamos permanecer al margen. La clase política está ahí porque los elegimos y, en ocasiones, los hemos vuelto a elegir", rebatía.

El intérprete ha insistido en que "lo que más me preocupa es qué parte nuestra está en ese lado negativo, torpe o despreciable". "Somos todos. Es muy fácil decir que no, pero la evidencia está ahí".

Pasando al ámbito internacional, José confiesa que "resulta verdaderamente estremecedor que un país como Estados Unidos haya votado en su mayoría a un sujeto como el señor Trump. Es muy preocupante. O al señor Milei en Argentina".