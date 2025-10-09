Carlota Corredera rompe una lanza a favor de Raquel Sánchez Silva: "No ha coincidido con la idea de viuda que tenemos"

No somos nadie apuesta todo al caso Mario Biondo durante este jueves, día en el que amplían su horario de emisión hasta las 21:00 horas para poder ofrecer más información exclusiva, como una conversación en directo con su hermano. En la entrega, también ha salido a la luz el nombre de Raquel Sánchez Silva, que se ha mostrado indignada por la actitud de una reportera.

Debido a las últimas novedades, los medios han intentado recabar la opinión de la periodista. Sin embargo, parece que no ha sido de su agrado encontrarse con la prensa y ha reprochado a una compañera de profesión que "deje de perseguirla". Carlota Corredera no ha tardado en saltar para defender a la reportera y soltar una reprimenda a la que fue presentadora de Telecinco.

"Eres compañera, eres periodista. El trabajo de esa compañera se ha hecho de manera impecable, no creo que se le pueda reprochar nada", manifestaba. Aun así, ha reconocido que es "muy jorobada" su situación: "Has rehecho tu vida, tienes dos hijos y otro marido, pero ella no te estaba persiguiendo, estaba haciendo su trabajo".

Carlota, a pesar de criticar su actitud, ha roto una lanza a favor de su compañera. "Nos hemos puesto siempre en la piel de los padres de Mario Biondo, pero también nos tendríamos que poner en la de Raquel", sostenía.

"Ha decidido que no quiere saber lo que sucedió o que, para ella, la teoría del suicidio es válida. Ella también tiene que tener derecho al olvido. Los padres tienen todo su derecho a querer llegar hasta el final, pero ella también tiene derecho a pasar página", explicaba la presentadora. Un argumento que no comparte del todo María Patiño: "¿No crees que es un poco cínico?".

Carlota Corredera en 'No somos nadie'. Canal Quickie

Pese a que ha asegurado que estaba de acuerdo con Corredera, también ha puesto en un balance cuál es la situación en la que se encuentran: "Es mediático porque la figura es la conocida, que es Raquel. Estoy de acuerdo contigo, pero acabamos de emitir unas imágenes suyas".

"No estoy juzgando nuestro trabajo ni el especial que estamos haciendo hoy, lo que digo es que hay gente que no empatiza y señala a Raquel desde el principio porque su actitud como viuda no ha sido la esperada", defendía la periodista.

Y añadía: "¿Qué hubiese sucedido si Raquel no hubiese rehecho su vida?, ¿qué hubiese sucedido si Raquel se hubiese ido a vivir con los padres de Mario y no se hubiese quitado nunca el luto? Seguramente hoy la familia de Mario Biondo nunca la atacaría". "Ha sido una viuda que no ha coincidido con la idea de viuda que tenemos", concluía.