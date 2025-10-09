Adiós a Risto Mejide como jurado de concursos: confirma que 'Got Talent' será su "último baile" después de 20 años

Confirmado: la próxima edición de Got Talent España será la última que tenga a Risto Mejide como jurado. En general, será el último programa en el que el publicista juzgue a concursantes, pues ha confirmado que dejará de desarrollar esta labor.

Ya lo adelantaba hace un año, en la rueda de prensa de Demos: El gran sondeo, y este 9 de octubre lo ha reafirmado en sus redes sociales a través de un comunicado. "Last dance. Estos días me encuentro grabando mi último baile como jurado de talent show", empezaba diciendo.

"Han sido 20 años valorando más de 4.500 actuaciones en prácticamente todos los formatos que se han emitido en nuestro país. Está siendo muy, pero que muy emotivo. Y me alegro de que la despedida sea en Got Talent España, el mejor programa de talentos de la televisión. Muy pronto en Telecinco", avanzaba Mejide.

En la mencionada presentación, Risto señaló que tenía "los días contados como jurado de talent show". Y ya lo analizamos en BLUPER semanas después de aquella cita, el papel del comunicador en televisión estaba pasando progresivamente de juez a "agitador" de la actualidad. Su labor al frente de Todo es mentira o Viajando con Chester es el mejor ejemplo de ello.

Lo cierto es que el espectador conoció a Risto Mejide como jurado de programas de talentos. Tras el fallido El invento del siglo, un formato de Gestmusic, la misma productora le fichó para Operación Triunfo.

Sus durísimas valoraciones, hoy impensables en el talent de Prime Video, detrás de unas inconfudibles gafas de sol, le hicieron un hueco en el imaginario de la audiencia española. También le abrieron las puertas de otros concursos: Tú sí que vales, Factor X o Top Chef. ¿Cuánto vale tu voz?

En esta nueva etapa, todo apunta a que se centrará en su rol como presentador de TEM o el Chester. Asimismo, continúa a los mandos de Vodevil TV, la empresa que fundó en abril de 2024 para asumir la producción de ambos formatos tras el cierre de La Fábrica de la Tele.

En declaraciones a este periódico, Aníbal Ruiz-Villar, director de Vodevil, hablaba de la "generosidad" con la que se había producido el traspaso de TEM de La Fábrica de la Tele a sus nuevas manos.

"Había que hacer el trasvase sin que se notase el producto [...] Sí que es verdad que Risto estaba muy presente desde la época de La Fábrica. No es ir, presentar e irse. Se implica en el contenido", concretó Aníbal.