Tenso encontronazo entre Susanna Griso y la 'influencer trumpista': "No puedes decir barbaridades tan alegremente"

Ada Lluch, conocida como 'La influencer trumpista', ha visitado este miércoles el plató de Espejo Público. La invitada es una gran defensora de las ideas ultraconservadoras del presidente de Estados Unidos, pero Susanna Griso ha recordado que antes era una mujer de izquierdas e, incluso, seguidora de la ideología woke.

Ahora, la entrevistada mantiene que el feminismo no tiene sentido. "¿De verdad tu aspiración es hacer feliz a un hombre y para ti el feminismo no tiene razón?", cuestionaba la presentadora atónita. Sin embargo, Ada ha aclarado que "es algo recíproco", puesto que su concepto de felicidad es crear una familia y, para ello, tiene que tener esposo y que esté feliz.

Aun así, la conductora de las mañanas de Antena 3 ha insistido en cuestionar su discurso sobre el feminismo: "¿No crees que tiene muchas batallas por liberar? La desigualdad que existe entre hombres y mujeres en el 80% del planeta. Hay muchísimas brechas, empezando por la salarial en España". "Yo me estoy preocupando por mi país, no por el de los otros", defendía Lluch.

Después de que la influencer reconociera que no se fijaba en todos los datos para saber si existía una brecha real, Griso volvía a intervenir con una nueva pregunta. Esta vez, sobre la violencia de género. "Lo condeno, obviamente. Condeno la violencia en general, tanto si mata a una mujer como a un hombre", sostenía la fiel defensora de Trump.

"El feminismo lo que está haciendo es demonizar al hombre como género. No es justo, porque hay un montón de hombres buenos que no se merecen ser tratados así. Ese odio que se ha generado a través del feminismo", añadía.

Susanna Griso y Ada Lluch en 'Espejo Público'. Antena 3

Los colaboradores de Espejo Público no se han mostrado nada conformes con la opinión de Ada Lluch. Sobre todo cuando ha asegurado que se siente insegura cuando anda por la calle a altas horas de la noche. Un comentario que ha hecho saltar a Susanna Griso: "¿Entonces en qué quedamos?, ¿el feminismo es o no necesario?".

La cosa no se ha quedado ahí. Hablando sobre la permisión de armas en Estados Unidos y la violencia que hay en el país, la invitada ha culpado directamente a las personas transgénero y a los inmigrantes ilegales. "¿Qué barbaridad es esa? Estás obligada a tener un mínimo de responsabilidad si te ve y escucha tantísima gente", reprochaba la presentadora.

"No puedes decir barbaridades tan alegremente", insistía. Ha sido entonces cuando Ada ha atacado a los tertulianos, manifestando que no tenían "ni idea de lo que está pasando".

Una disputa que ha escalado cuando Susanna ha invitado de nuevo a la ultraconservadora para asistir otro día al plató con las estadísticas. La entrevistada ha asegurado que contaba con ellas en el momento, pero al decirle que lo podrá mostrar en otra ocasión ha atacado al medio de comunicación.

"Me parece muy fuerte que lo que hacéis las cadenas de televisión, porque en el momento que veis que no podéis ganar un debate porque se os explica la verdad y se puede documentar con estadísticas, silenciáis a las personas", denunciaba.

¿Por qué dices que te hemos echado? Te hemos despedido porque íbamos a publicidad después de una entrevista de quince minutos. Y te hemos invitado para una próxima ocasión. https://t.co/kIjr1ShP28 — Susanna Griso (@susannagriso) October 8, 2025

"¿Qué silenciamos a las personas? Si te hemos entrevistado durante 15 minutos, ¿qué es esto?", expresaba la de Antena 3 perpleja.

La discusión ha seguido en redes sociales, ya que la influencer acusó al programa de "haberla echado del plató". Sin embargo, Griso ha vuelto a dar la cara por su equipo, asegurando que los hechos no han ocurrido de tal manera y ha reiterado que le han invitado de nuevo.