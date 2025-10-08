Recórd para 'Supervivientes: All Stars' con la boda de Marta Peñate y Tony Spina: "Habéis superado todas las pruebas"

Marta Peñate y Tony Spina ya son marido y mujer. Este martes, 7 de octubre, en la gala Tierra de nadie, la pareja se dio el "sí, quiero" en Supervivientes: All Stars, durante el concurso del italiano. Peñate viajó a Honduras hace unos días expresamente para casarse con su novio desde hace 5 años.

Los espectadores de Telecinco tenían ganas de boda y los datos de esta entrega lo demuestran. Supervivientes: All Stars marcó récord de temporada, con un 19 % de cuota de pantalla y 1.103.000 espectadores de media. El exprés anotó también máximo, con un 10,3 % de share y 1.184.000 fieles.

En una ceremonia celebrada en plenos Cayos Cochinos, Marta y Tony se dedicaron emotivos discursos el uno al otro. "Te he elegido a ti porque eres la mujer de mi vida. Eres mi amiga, mi amante, mi confidente. En pocas palabras, eres mi vida", aseguró el concursante de la segunda edición del reality show producido por Cuarzo.

Y prosiguió: "Estoy tan enamorado y te admiro tanto... Contigo sé que esto va a ser para siempre, porque te he elegido como mi compañera. Sempre insieme [siempre juntos, en italiano]". Así, pasó la palabra a una Marta que no podía parar de llorar de la emoción, al igual que compañeros como Adara Molinero o Rubén Torres.

"Yo no soy muy romántica", empezaba diciendo. "No me digas, no me había dado cuenta en cinco años", bromeó su chico. "Pero que sepas que para mí eres la persona más importante que ha pasado por mi vida", afirmó la canaria.

La boda de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes: All Stars'. Mediaset España

"Nunca supe lo que era el amor hasta que te conocí. Y es que en la vida, a veces, no importa si eres la primera o la segunda persona, sino ser la última. Ojalá nos muramos juntos", deseó la ganadora del primer Supervivientes: All Stars.

Acto seguido, entró en acción Báder Dip, el alcalde de La Ceiba, la localidad más próxima a los Cayos y en la que BLUPER se alojó durante su viaje a Supervivientes. El responsable fue quien nombró a Marta y Tony marido mujer, no sin antes recordar "todas las pruebas" que había superado "su amor verdadero".

En efecto, obstáculos no han faltado en la relación entre ambos rostros de Mediaset España. Empezando por las dificultades que han atravesado para tener un hijo. El pasado junio, Marta comunicó que había sufrido un aborto después de infinitos intentos de quedarse embarazada.