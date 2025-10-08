Nacho Medina: "Lo bueno de 'Callejeros' es que no tratamos temas políticos. Y, si los hay, los convertimos en humanos"

Callejeros vuelve a tomarle el pulso a la sociedad en Cuatro. Este miércoles, 8 de octubre, a las 23:00 horas, los jóvenes y sus dificultades para adquirir una primera vivienda serán los protagonistas del regreso del consolidado formato. En sucesivas entregas, abordará cuestiones tan importantes como la salud mental, la violencia machista o el éxodo urbano.

A los mandos, como siempre, Nacho Medina, con quien BLUPER ha tenido la oportunidad de charlar en exclusiva. "Nos metemos en los asuntos que nos afectan al corazón, a la cabeza y al bolsillo", asegura, al otro lado del teléfono, el productor de un programa cada vez más interesado en tratar temas sociales.

Es lo que demanda la audiencia. Las entregas más vistas de la última tanda (emitida entre noviembre de 2024 y febrero de 2025) fueron las dos relacionadas con la DANA. La primera, un 7,3%; la segunda, un 7,9%. Cifras superiores a la media del canal secundario de Mediaset, que ronda el 6%.

Sobre la tragedia de asoló Valencia, Medina reconoce que le traspasó especialmente: "Es complicado que algo me vuelva a emocionar como me emocionó a mí hacer el episodio". Además, quita importancia a que los afectados agradeciesen al espacio de Señor Mono dar voz a su terrible situación: "Simplemente, ponemos una cámara delante y les sirves como terapia".

Nueva temporada de Callejeros. ¿Qué vuelta de tuerca podemos esperar del formato?

Más que una vuelta de tuerca, tenemos vueltas de tuerca sociales como el problema de adquirir una primera vivienda, algo que es un bien constitucional. Lo que nuestros padres hacían con un simple sueldo mensual hace 30 años se ha convertido en una emergencia nacional.

Es lo que vamos a tratar en el primer capítulo, cómo a día de hoy es prácticamente imposible que te compres una casa con tu sueldo, y que tengas que depender de heredarlo de tus padres

El equipo de reporteros de 'Callejeros'. Mediaset España

Callejeros se mete de lleno entonces en temas sociales, de manera más explícita.

Estamos hablando de algo tan esencial como vivir. Hemos hecho dos reportajes, uno se llama Mi primera vivienda y otro que se llama Vivir en la calle. Todavía tenemos a cientos de personas en España viviendo en la calle, millones de personas que no pueden acceder a un techo porque te cuesta 125.000 euros un piso de 12 metros cuadrados en el centro de Madrid. Por eso nos metemos en los temas que nos afectan al corazón, a la cabeza y al bolsillo.

En esta primera entrega, tocáis la crisis de la vivienda tanto desde el punto de vista del propietario como del inquilino. ¿Crees que en televisión se está tratando el asunto excesivamente desde la okupación?

El tema de la okupación lo hemos tocado de refilón. Ahora hay muchos jóvenes que están teniendo que optar a comprar pisos que a su vez los habían comprado fondos, que a lo mejor tenían a gente ocupando el edificio. Entonces han tenido que desalojarlos y, por haber evitado ese trámite, te sale un 20% más barato.

Es decir, sí que tocamos un poco de refilón, pero es que la okupación también es otro de los grandes temas que hemos tratado en la temporada anterior. Callejeros está donde están los temas de la calle. Si el tema está de actualidad, ahí estamos nosotros.

También hay un episodio dedicado a la violencia machista. ¿Hasta qué punto habéis ahondado? ¿Ha sido delicado?

Es que lo hemos hecho desde algo tan cotidiano como estar infiltrados en una patrulla de la Policía Nacional y comprobar cómo el 70% u 80% de las llamadas eran por violencia machista. Están tan formados hoy en día y los protocolos son tales, respetando la presunción de inocencia, claro, que una persona puede llevarse directamente al calabozo. Hemos estado dos o tres noches en Zaragoza y hemos tenido cuatro o cinco casos de violencia machista.

Fotograma del primer programa de 'Callejeros' de la temporada. Mediaset España

Al recuperar un formato tan histórico como Callejeros el año pasado, habrás notado la diferencia de acogida de la audiencia entre lo que era el programa de antes y el actual.

La audiencia no ha cambiado, solo que ahora en torno al televisor se juntan los jóvenes que veían el televisor con 25 años y ahora son padres y se juntan con sus hijos a verlo. Se ha ampliado un poco el espectro. A esos padres les preocupan los temas y se sientan a verlo.

Callejeros es un programa que cuando te sientas a verlo no tiene ni trampa, ni cartón. Sabes lo que ves, estás viendo una mezcla entre información y entretenimiento, y eso es una garantía para el espectador.

¿Qué opinas del curso que lleva Cuatro? Parece que va recuperando su identidad, sobre todo por la vuelta de formatos como Callejeros.

El hecho de que Cuatro apueste por recuperar la marca de Callejeros ya indica claramente cuáles son sus intenciones. ¿Qué pasa? Que ahora hay que cimentar la vivienda de la audiencia de nuevo y eso no se hace de un día para otro. Callejeros siempre fue un sello para Cuatro y Cuatro siempre tuvo en Callejeros un sello.

Y, mirando las audiencias, Cuatro lleva meses pisándole los datos a laSexta. ¿Estás muy atento a los números o sientes cierca tranquilidad, por ser un formato consolidado?

Un jefe me dijo que la audiencia se gana de uno en uno y se pierde de mil en mil. En Callejeros tienes que estar constantemente empezando de cero. Nosotros estamos en torno a la media de la cadena, que es un 6%. Hemos tenido programas de 8% y pico y también del 4%, pero nos mantenemos en la media del 6%.

La gente tiene que tener un producto de calidad que le aporte algo. Que incluso viéndolo después de cinco u ocho años, le permita irse a la cama con la cabeza más llena de cosas que le puedan interesar.

A la audiencia siempre hay que tenerle muchísimo respeto, aquí nunca se garantiza nada. Sí que es cierto que el de la vivienda llega en una época de emergencia social. Es un programa que va como anillo al dedo.

La temporada pasada, te veíamos muy emocionado en el reportaje sobre la DANA de Valencia. ¿Hay otro reportaje que sientas que te haya tocado especialmente?

Es que yo creo que es el de la DANA. Cuando llegué allí, era cinco veces peor de lo que te habías podido encontrar asomándote a otra televisiones. No sé si es cuestión de edad, de ser más sentimental... Para ser reportero callejero tienes que tener un caparazón muy duro. Era como si te pasara un hierro fundido que te atravesaba el pecho y te tocaba el corazón.

Yo he estado en un terremoto en Marruecos, pero, claro, la DANA te estaba pasando a ti. A tu vecino. Se llaman Pepe, Paco, Manolo... Es complicado que algo me vuelva a emocionar como me emocionó a mí hacer el episodio de la DANA.

¿Y qué te contaban los afectados? ¿Se veían abandonados por parte de las autoridades?

Lo bueno que tiene Callejeros es que es un salvavidas emocional. Te dan un flotador, te agarras a él y te permite estar, desde el punto de vista de la conversación, de la escucha y de la emoción, durante un rato resguardado.

Nosotros íbamos a la DANA, y seguimos yendo, porque grabamos en Valencia, y la gente te para y te dice que gracias por venir. ¿Cómo que gracias? Simplemente porque ponemos una cámara delante y les sirves como terapia. Lo bueno de Callejeros es que no tratamos temas políticos. Y si hay un tema político, rápidamente lo tratas de reconvertir en humano y social.

Más allá de Callejeros, ¿qué más te traes entre manos con Mediaset? ¿Algún proyecto que se pueda contar dentro o fuera de la cadena?

Bueno, ahora mismo estamos preparando otro proyecto con Mediaset también, para Cuatro. Llevo trabajando con la cadena de manera prácticamente ininterrumpida. Con Señor Mono, seguimos haciendo series documentales para Netflix, Prime Video y HBO.

Si en Callejeros estamos muy a pie de calle, en los documentales nos distinguimos por una gran factura y poner delante de una cámara a los malos de la película. Eso te da un plus de cantidad y calidad a la hora de vender formatos. Las plataformas lo han sabido entender.