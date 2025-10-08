Ana Mena y su experiencia en un hotel para adultos: "Fui de promo a París y me metieron en un sitio erótico"

"Hoy tenemos un programón de los que animan la noche", ha anunciado Pablo Motos al inicio. Así ha sido, ya que contaban con Ana Mena como estrella invitada de este miércoles, 8 de octubre. La artista ha visitado El Hormiguero para presentar su último tema, Lárgate, que se estrenará este mismo viernes y que ha interpretado en exclusiva en el plató en Antena 3.

La malagueña ha confesado que se ha cansado de ser "políticamente correcta". Para comprobar si es cierto, el presentador le ha hecho varias preguntas comprometidas, como cuál es la canción conocida que más odia. Entonando la melodía de Call me baby, de Carly Rae Jepsen, admitía con cierta timidez que "no la soporto".

Ana Mena también ha contado en el programa diversas anécdotas de su gira Bellodrama. "En Francia estuviste en un hotel para adultos, ¿cómo es?", preguntaba Motos. "Fue muy random, porque yo fui a hacer promo a París, primera vez que iba a presentar música mía allí y más en español y me metieron los de Sony Music en un hotel erótico", contaba.