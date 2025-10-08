Ana Mena y su experiencia en un hotel para adultos: "Fui de promo a París y me metieron en un sitio erótico"
La artista malagueña ha visitado 'El Hormiguero' para presentar su último single, 'Lárgate', que ha interpretado en exclusiva en el plató.
"Hoy tenemos un programón de los que animan la noche", ha anunciado Pablo Motos al inicio. Así ha sido, ya que contaban con Ana Mena como estrella invitada de este miércoles, 8 de octubre. La artista ha visitado El Hormiguero para presentar su último tema, Lárgate, que se estrenará este mismo viernes y que ha interpretado en exclusiva en el plató en Antena 3.
La malagueña ha confesado que se ha cansado de ser "políticamente correcta". Para comprobar si es cierto, el presentador le ha hecho varias preguntas comprometidas, como cuál es la canción conocida que más odia. Entonando la melodía de Call me baby, de Carly Rae Jepsen, admitía con cierta timidez que "no la soporto".
Ana Mena también ha contado en el programa diversas anécdotas de su gira Bellodrama. "En Francia estuviste en un hotel para adultos, ¿cómo es?", preguntaba Motos. "Fue muy random, porque yo fui a hacer promo a París, primera vez que iba a presentar música mía allí y más en español y me metieron los de Sony Music en un hotel erótico", contaba.
Además, ha explicado cómo era la estética del lugar: "Me encontré un Mickey Mouse...yo no recordaba Disney así". "Fue tremendo todo: las paredes, las alfombras, todo con unos dibujos. Las alfombras tenían estampados de vagina y los cuadros de encima de la cama, imagínate", bromeaba.
"¿Dirías que eso sube el erotismo o te lo baja?", cuestionaba el conductor del formato. La cantante ha reconocido que "no me hace mucha gracia", aunque afirmaba que el hotel tenía "mucha personalidad". "¿En recepción estaba Ábalos atendiendo?", preguntaba una de las famosas hormigas. Un comentario que ha provocado las risas entre los presentes en el plató.
🇯🇵 @AnaMenaMusic se atreve a cantarnos una canción suya en japonés #AnaMenaEH pic.twitter.com/Q2U6sqd98L— El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 8, 2025
Después de esta breve historia, ha seguido contando su experiencia en otros lugares del mundo, como Japón. "Me quedé flipando porque son muy respetuosos. Cuando estás actuando, aquí somos de darlo todo y de gritar, y ellos simplemente están atentos porque quizás les parece una falta de respeto interrumpirte. Cuando acaba la canción, se vuelven locos", manifestaba.
"A mí me encantó. Fue increíble", añadía con entusiasmo. También ha revelado que no ha aprendido a hablar en japonés, simplemente a decir lo básico. Aun así, ha tratado de "engañar" a Pablo Motos balbuceando el "idioma". Para sorprender a los espectadores, el presentador la ha retado a interpretar una canción suya traducida.
"Ha colado totalmente", sostenía el de Antena 3 después de que Ana Mena saliese airosa del complicado desafío.