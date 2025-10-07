Tenso enganchón entre Mariló Montero y 'Barbie Gaza' en 'Espejo Público': "Me estás preguntando en base a bulos"

Este martes, 7 de octubre, Espejo Público ha contado con Hanan Alcalde, una activista en favor de los derechos de Palestina conocida popularmente como Barbie Gaza. La participante de la Flotilla ha mantenido un careo con Susanna Griso y varios colaboradores de Más Espejo. Entre ellos, Mariló Montero.

Con ella ha protagonizado un momento más tenso de la cuenta. "Dijo usted que negaba los crímenes de Hamás del 7 de octubre de hace dos años, en el que se asesinaron a 1.200 personas", ha señalado Montero, pero la invitada rápidamente le corregía: "Nunca he dicho eso".

"Usted llegó a decirlo. Está textualizado. Yo lo escuché", ha asegurado la tertuliana del matinal de Antena 3, mientras que Alcalde instaba al programa a recuperar el vídeo en el que ella supuestamente lo expresaba.

Acto seguido, Mariló iba más allá y sacaba el tema de las violaciones a mujeres israelíes por parte de la organización terrorista: "Usted dijo que esas violaciones no se habían producido por parte de Hamás y que había chicas que se habían sentido ofendidas porque no las habían secuestrado".

"Eso es totalmente mentira. Estás manipulando mis palabras. Hay que tener cierto rigor periodístico y traducir lo que he dicho", defendía Hanan. Pero la también concursante de MasterChef Celebrity 10 comentaba que se estaba limitando a preguntar sobre un vídeo.

'Barbie Gaza' es entrevistada en 'Espejo Público'. Atresmedia Televisión

"Estás preguntándome en base a bulos. No puedo negar la muerte de personas que hubo en un festival, también en un fuego cruzado. Muchas de ellas fueron víctimas de los propios israelíes en torno a una directiva llamada Aníbal que, para que no haya cautivos, disparaban a diestro y siniestro contra todos", ha justificado Barbie Gaza.

Y Mariló Montero insistía: "Pero, ¿quién mató a quién el 7 de octubre?". "Lo que digo es que hay que examinar el tema de las violaciones en un contexto de genocidio. Es verdad que, en contextos de guerra, siempre se han utilizado nuestros cuerpos", reconocía la entrevistada.

"Y claro que puede haberlas, pero no creo en el relato sionista, que utiliza el bulo y la propaganda para justificar o hacer un blanqueamiento", exponía Alcalde. "¿Cuál es el bulo del 7 de octubre?", ha querido saber Montero. "¡El bulo es que son capaces de mentir con el tema de las violaciones!", remarcaba Barbie Gaza.

Viendo que del rifirrafe no iba a sacarse nada en claro, Susanna Griso ha intermediado: "En cualquier caso, las imágenes que han aparecido son tan denigrantes, que poco importa si se han consumado las violaciones o no".