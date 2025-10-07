'No somos nadie' ampliará su horario este jueves: cuentan con declaraciones exclusivas del caso de Mario Biondo

El giro en el caso de la muerte de Mario Biondo ha vuelto a revolucionar el mundo mediático después de diez años. Desde que se ha confirmado que no se trató de una decisión voluntaria, sino de un homicidio, han vuelto las especulaciones sobre quién puede ser el culpable. No somos nadie se ha sumado para recabar datos y hablar con personas "implicadas".

Con motivo de esta temática, que marca la actualidad en el mundo del corazón, el programa ha decidido darle un gran sitio en la escaleta durante esta semana. El jueves, 9 de octubre, la entrega de No somos nadie se ampliará hasta las 21:00 horas de la noche.

"Por el interés que todos ustedes están mostrando, este jueves, que habrá una rueda de prensa que hace la familia, este programa va a estar hasta las 21:00h", ha anunciado María Patiño. La presentadora ha asegurado que "hay muchas cosas que analizar, contar y parece ser que se está cerrando el círculo".

Además, ha desvelado que tendrán declaraciones exclusivas que afectan directamente al caso de Mario Biondo. "Me encantaría escuchar a Raquel, realmente. A estas alturas, yo ya hablaría", compartía.

A lo largo de la entrega de este martes, en el programa han anunciado que Marta Riesco había podido hablar en exclusiva con el hermano de la víctima. "Para ellos, la noticia que conocimos ayer fue muy importante, porque su familia siempre ha defendido que no se suicidó", afirmaba la colaboradora.

Además, explica que para ellos "es el primer paso para que se reabra la investigación". "Primer paso para la justicia que Mario merece. Estamos muy felices de la noticia que ha llegado de España después de diez años. Finalmente, también España ha reconocido el homicidio", manifestaba Andrea Biondo. E insistía: "Mario merece justicia, absolutamente".

Sobre Raquel Sánchez Silva, María Patiño ha confesado que "tengo la sensación de que Raquel ha puesto un escudo en cuanto a su intimidad y eso, a lo mejor, ha provocado una desconfianza en la familia de Mario". Personas que siempre han dudado de su inocencia y lo han verbalizado en los medios de comunicación.

No es la primera vez que los colaboradores se ciñen a las noticias más importantes y deciden ampliar su horario de emisión. Ya lo hicieron en su anterior etapa en Ni que fuéramos shhh, cuando entrevistaron por primera vez a Marta Riesco, la que ahora forma parte del equipo del programa.